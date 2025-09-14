Jurist, inriktning familjejuridik & affärsjuridik

Oak Företagsvärdering AB / Juristjobb / Malmö
2025-09-14


Jurist med min. 2 års erfarenhet av arbete på juristbyrå sökes (myndighetserfarenhet mm, räknas ej till).
Beskriv gärna din erfarenhet på detaljnivå i ansökan, om det inte framgår av ditt CV.
Idag arbetar byrån främst med familjejuridik men det finns även en efterfrågan inom affärsjuridik.
Du kommer ha eget faktureringsansvar, där din ersättning är 50% av fakturerat belopp. Märk din ansökan med 323 om du läst och förstått innebörden av detta.
Vi arbetar med frihet under ansvar, och har tyvärr endast möjlighet att ta in jurister med erfarenhet. Vänligen ansök endast om du möter kraven.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oak Företagsvärdering AB (org.nr 559195-1644)

Arbetsplats
Oak Juristbyrå

Jobbnummer
9507526

