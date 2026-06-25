Jurist inom teknik och innovation | Lindholmen Science Park
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2026-06-25
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Vill du arbeta i gränslandet mellan kvalificerad juridisk analys, teknisk innovation och samhällsutveckling? Vill du bidra till att kartlägga de legala utmaningarna kring framtidens teknik och samtidigt bygga ett starkt nätverk inom det västsvenska innovationssystemet? Lindholmen Science Park söker en jurist som vill bli en del av vårt team och bidra i en högaktuell förstudie.
Om uppdraget Uppdraget avser arbete i teamet kring en förstudie om legala utmaningar kopplade till dual-use-teknik, det vill säga teknik med både civila och militära användningsområden hos västsvenska bolag. Förstudien syftar till att skapa ett strukturerat kunskapsunderlag och kartlägga hur regelverk påverkar teknikutveckling och innovation i en föränderlig omvärld.
Om rollen
Som jurist blir du en del av projektteamet och arbetar i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Det är en mångsidig roll som kombinerar kvalificerat juridiskt utredningsarbete med praktisk samverkan. Ena dagen fördjupar du dig i juridiska frågeställningar och regulatoriska analyser. Nästa dag möter du företag, forskare eller myndighetsrepresentanter för att samla in perspektiv och förstå och kartlägga de utmaningar som verksamheterna står inför. Du får möjlighet att utveckla din juridiska kompetens inom ett högaktuellt område samtidigt som du bygger ett brett professionellt nätverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bidra till analyser, rättsutredningar och intervjustudier inom ramen för förstudien.
Identifiera och strukturera komplexa legala frågeställningar kopplade till dual use-teknik.
Delta i och facilitera dialoger med bolag och andra externa intressenter.
Nätverka och skapa nya kontakter med deltagare och nyckelpersoner i förstudien.
Bidra till dokumentation, rapportskrivning och framtagande av skriftligt material.
Medverka och presentera vid möten, workshops och seminarier.
Arbeta enligt akademiska metoder för att bidra till ett strukturerat och högkvalitativt kunskapsunderlag.
Vi söker dig som
Har juristexamen samt 0-5 års relevant arbetslivserfarenhet
Har stark juridisk förståelse och mycket god analytisk förmåga.
Har ett genuint intresse för juridiska frågor kopplade till teknikutveckling, innovation och samhällsutveckling.
Intresse för utredningsarbete, akademiskt skrivande, och akademiska arbetssätt.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, samtidigt som du är en utpräglad lagspelare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av eller intresse för något av följande områden:
Teknikjuridik eller regulatoriska frågor kopplade till ny teknik.
Säkerhets-, försvars- eller exportkontrollrelaterade frågor.
Forskningsnära arbete, utredningar eller rapportskrivning.
Kontakter inom näringsliv, akademi eller offentlig sektor.
Personliga egenskaper För att trivas i rollen är du nyfiken och motiveras av att vilja förstå både juridiska och tekniska perspektiv. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och bekväm med att ta kontakt med nya personer och organisationer. Du trivs med att hålla presentationer och delta aktivt i möten. Eftersom uppdraget innebär att röra sig inom områden med strategisk betydelse söker vi en person med hög integritet, noggrannhet och mycket gott omdöme. Framför allt har du ett genuint intresse för att arbeta i skärningspunkten mellan juridik, teknik och innovation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Lindholmen Science Park Lindholmen Science Park har i över 25 år drivit forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med utgångspunkt från samhällsutmaningar och ett gemensamt behov av ny kunskap accelereras möjligheterna till nya lösningar, vilket långsiktigt skapar ökad tillväxt och innovationskraft för Sverige. Hos oss arbetar du i en dynamisk samverkansmiljö tillsammans med ledande aktörer från industri, akademi och samhälle – både nationellt och internationellt.
Anställningsvillkor Tjänsten är en visstidsanställning från den 15 augusti till den 31 december, men för rätt person är vi flexibla gällande startdatum. Resor i tjänsten kan förekomma. Rollen avser en direktanställning hos Lindholmen Science Park, vilket innebär att vi inte tar emot ansökningar från konsulter eller frilansare för detta uppdrag.
Ansökningsprocess Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1 augusti. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från externa rekryteringsbolag och annonspartner.
På grund av arbetets natur kan det bli aktuellt att genomgå en bakgrundskontroll före en eventuell anställning. Tjänsten kan beröras av särskilda regler avseende exportkontroll, vilket innebär att specifika krav kan gälla.
Kontaktinformation Head of Legal, Christopher Nävås, christopher.navas@lindholmen.se
, +46768635130 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951101-2071334". Arbetsgivare Lindholmen Science Park Aktiebolag
(org.nr 556568-6366), https://lindholmen.teamtailor.com
Lindholmspiren 3-5 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Lindholmen Science Park Jobbnummer
9979437