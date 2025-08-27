Jurist inom offentlig upphandling till Serviceförvaltningen
2025-08-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Är du en erfaren jurist med gedigen kunskap om offentlig upphandling som vill vara med och göra skillnad - på riktigt?
Hos oss, som är Stockholms stads centrala inköpsfunktion, kombineras juridisk spets med affärsmässighet, samhällsnytta, innovation och vardagsglädje.
Verksamhetsområdet för inköp inom Serviceförvaltningen har en viktig roll i Stockholms stads arbete med att använda offentlig upphandling för att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Hos oss finns specialister inom upphandling, kategoristyrning, avtalsförvaltning och juridik. Vi är idag cirka 60 medarbetare inklusive avdelningschef och enhetschefer. Välkommen att utvecklas vidare tillsammans med oss!
Vi erbjuder
Ta chansen att växa hos oss både personligt och professionellt!
Hos oss får du samspela upphandlingar med politiska mål som driver samhällsutvecklingen för stockholmare och Stockholm framåt. Serviceförvaltningen genomför samordnade upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader och våra kunder är Stockholms stads förvaltningar och bolag. Vi spelar en central roll i inköp och dina kollegor är ett engagerat team som kan Lagen om offentlig upphandling (LOU) och avtalsrätt. Våra upphandlingar skapar stort värde för stockholmare, våra medarbetare, leverantörer och samhället.
I din roll får du lära dig mycket om Stockholms stads samhällsviktiga verksamheter för stockholmarna. Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och semesterväxling. Det finns också möjlighet att arbeta viss tid på annan plats. Vi sitter i trevliga lokaler nära Globens t-bana, shoppingcenter och Slakthusområdets utbud av restauranger.
Läs mer här om Stockholms stads förmåner för medarbetare.
Din roll
Som jurist hos oss kommer du vara juridisk sakkunnig i frågor som rör offentlig upphandling som Serviceförvaltningen ansvarar för. Du bidrar med upphandlingsjuridisk rådgivning, riskbedömningar och tillvaratar regelefterlevnad ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Rollen är likt en internkonsults.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att förbereda och kvalitetssäkra upphandlingsdokument, avtal, andra juridiska underlag, interna rutiner och mallar. Det inkluderar rådgivning och stöd vid upphandlingar, och att bidra till Stockholms stads beredskap av varor och tjänster. Du får bistå vid överprövningsprocesser, hålla utbildningar inom juridiska frågor för kollegor, bevaka och informera om lagändringar och aktuell rättspraxis. Du samarbetar nära förvaltningsjuristen och ingår i olika nätverk i staden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• juristexamen
• aktuell och flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i en konsultativ och rådgivande roll inom offentlig förvaltning
• flera års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med upphandlingsjuridik
• goda kunskaper i LOU och avtalsrätt, tillämpning och praxis
• erfarenhet och vana av att såväl muntligen som skriftligen på svenska redogöra för komplicerade juridiska frågor.
För tjänsten är det meriterande om du har
• erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandlingar från myndighet, bolag eller advokatbyrå
• erfarenhet av avtalsförhandlingar, överprövningar, entreprenadrätt och upphandling av IT-avtal.
Personliga förmågor och färdigheter
Som jurist kommer du att ha en varierande och spännande arbetsdag hos oss. För att lyckas i rollen behöver du vara social, självständig, strukturerad och ha god samarbetsförmåga. Du trivs med att hålla utbildningar och bygga relationer. Du har lätt för att kommunicera och anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Vi lägger stor vikt vid hur du bidrar med god problemlösningsförmåga både internt men också externt. Att kunna samspela detaljerna och helheten är av stor vikt i denna tjänst. Vi kommer också att lägga vikt vid motivation och intresse för tjänsten.Publiceringsdatum2025-08-27Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
