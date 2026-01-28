Jurist inom Gemensamma försäkringsfrågor i Göteborg
2026-01-28
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Avdelningen Gemensamma försäkringsfrågor omfattar verksamheterna Försäkringstillhörighet och kundmöte samt Sjukpenninggrundande inkomst. I avdelningens verksamhet för rättsligt stöd ingår omprövning, processföring och avdelningsjuridik. Inom avdelningsjuridiken arbetar vi med en stor bredd av rättsliga frågor. Som avdelningsjurist har du ett nära samarbete med dina juristkollegor och verksamheten. Vi arbetar i team för att säkerställa en hög kvalitet och kompetensutveckling.
Rättsligt stöd, utveckling och samarbete
Arbetet som jurist inom en försäkringsavdelning innebär ett särskilt ansvar för en korrekt och likformig tillämpning av socialförsäkringen och annan gällande lagstiftning. Med utgångspunkt i den rättsliga styrningen ansvarar du för att bevaka rättsutvecklingen inom försäkringsområdet där du verkar. Genom att vara ett nära rättsligt stöd i förvaltningsrättsliga frågor till försäkringsområdets medarbetare och till utvecklingsverksamhet bidrar du till en god rättslig kvalitet. Du stödjer chefer och medarbetare i rättsliga frågor och delar med dig av din kunskap. Du bidrar till gott samarbete både inom avdelningen och med andra avdelningar, inklusive myndighetens rättsavdelning.
Som jurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har jur.kand.- eller juristexamen
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat i både tal och skrift
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål
• har erfarenhet av juridiskt arbete exempelvis på myndighet eller domstol.
Det är meriterande om du
• är notariemeriterad
• har goda kunskaper i förvaltningsrätt och socialförsäkringsjuridik
• har goda kunskaper i offentlighet och sekretess, övrig myndighetsjuridik inklusive dataskyddsfrågor
• har kunskaper inom internationell rätt/EU-lagstiftning.
En eller fler tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen används arbetsprover som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Åsa Wallin 010-113 96 41 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Louisa Jörgensen, 010-113 43 37, louisa.jorgensen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2026. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
