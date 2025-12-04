Jurist inom familjerätt till Actor Juridik
Placering: Kungsholmen & Sickla * Tillsvidareanställning
Vill du arbeta i en verksamhet där människors livssituation alltid står i centrum och där du får möjlighet att göra verklig skillnad? Hos Actor Juridik fortsätter vi att växa och söker nu en engagerad jurist med inriktning mot familjerätt som vill bli en del av vårt företag.Publiceringsdatum2025-12-04Om tjänsten
Som jurist hos oss arbetar du inom den ekonomiska familjerättens område. Du kommer bland annat att hantera uppdrag såsom bouppteckningar, arvskiften, testamenten, bodelningar mm.
Du kommer självständigt få driva ärenden från start till mål, men har alltid nära till kollegor för bollplank och samarbete. Tjänsten innebär att du delar din tid mellan våra kontor på Kungsholmen och i Sickla, vilket ger en varierad arbetsmiljö och närhet till olika klientgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har juristexamen med inriktning mot familjerätt (krav)
gärna har några års erfarenhet av arbete med familjerätt
har ett professionellt och lyhört bemötande
uttrycker dig mycket väl i tal och skrift
Erfarenhet av komplexa familjerättsliga ärenden ser vi som meriterande.
Vem är du?
Vi tror att du trivs i en roll där juridisk kompetens kombineras med empati och ett pragmatiskt förhållningssätt. Du är strukturerad, trygg i din rådgivning och van vid att hantera ärenden som kräver både fingertoppskänsla och tydlighet.
Vi erbjuder
Hos Actor Juridik får du:
handledning och får gå parallellt med en kollega för upplärning under 6 månader
engagerade seniora kollegor och ett stödjande arbetsklimat
konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
friskvårdsbidragSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan till inga-lena.viberg@actorjuridik.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Observera att vi bara kommer behandla ansökningar som uppfyller kompetenskraven dvs i detta fall juristexamen med inriktning mot familjerätt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: inga-lena.viberg@actorjuridik.se Omfattning
