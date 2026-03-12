Jurist inom arbetsrätt och förvaltningsrätt
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en jurist för ett kvalificerat uppdrag inom kommunal verksamhet med fokus på arbetsrätt och förvaltningsrätt. Uppdraget innebär att genomföra en juridisk genomlysning av ett arbetsmiljöärende utifrån diarieförda handlingar samt att ta fram rekommendationer för fortsatt hantering. Rollen passar dig som trivs med självständigt analysarbete och som kan omsätta juridiska bedömningar till tydliga råd för verksamheten.
ArbetsuppgifterGranska diarieförda handlingar kopplade till ett arbetsmiljöärende
Analysera frågor som rör anmälan om kränkande särbehandling, begäran om allmänna handlingar och begäran om registerutdrag
Bedöma om förvaltningen har hanterat ärendet korrekt utifrån sina skyldigheter som arbetsgivare
Bedöma huruvida medarbetares beteende påverkar eller stör verksamheten
Sammanställa resultatet av genomlysningen och föreslå fortsatt hantering av ärendet
Återkoppla slutsatser och rekommendationer till förvaltningsdirektör
KravUtbildning inom juridik
God kunskap om arbetsrätt inom offentlig kommunal verksamhet
God kunskap om förvaltningsrätt
