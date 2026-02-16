Jurist i Vänersborg- Legal Counsel
2026-02-16
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
, Partille
, Borås
, Malmö
, Stockholm
Är du en resultatinriktad och driven jurist som vill vara med och modernisera tillgången till juridisk hjälp? Nu söker vi fler duktiga jurister till byrån! Bli en del av att göra juridiken enkel tillsammans med oss på EZlegal.
Om rollen
Tjänsten som Legal Counsel är en dynamisk ombudsroll vilket innebär en varierad och spännande arbetsvardag. Här handlägger du av byråns ärenden i skräddarsydda system inom varierade rättsområden. Du företräder klienter i domstol, ger juridisk rådgivning och arbetar med försäljning av juridiska tjänster.
Vi erbjuder möjligheter både för jurister i starten av karriären och med längre arbetslivserfarenhet. Som junior inleder du din karriär hos oss med att bistå seniora kollegor med juridiska skrivelser, utredningar och avtal. I takt med din karriärutveckling får du ta stort eget ansvar och du rapporterar direkt till byråns Head of Legal. Om du redan har erfarenhet av en liknande roll arbetar du i ett eller flera av våra juridiska team.
Den här tjänsten kan sökas till Stockholm, Göteborg eller Vänersborg. Tjänsten är planerad att starta i mars/april 2026. Som Legal Counsel hos oss får du:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Sjukvårdsförsäkring
30 dagars semesterrätt
Flexibla arbetstider
Individuell löneutveckling
God möjlighet till hemarbete
Engagerade chefer och kollegor
Vilka är vi?
Vi är en framåttänkande juristbyrå med kontor i bland annat Göteborg, Vänersborg, Borås, Malmö och Stockholm. EZlegals uppdrag är att tillhandahålla juridisk rådgivning, tvistlösning och processföring till företag och privatpersoner. Med ett brett utbud av tjänster, tydlig prisbild och flexibel betalning vill vi hjälpa våra kunder när och där det behövs. Vårt mål är att göra juridiken enkel och vi lägger stor vikt vid digitalisering och innovation i hela verksamheten.
Vem söker vi?
Utbildning: Svensk juristexamen med goda betyg
Examen och betyg bifogas till ansökan
Språk: Svenska och engelska
Du talar både svenska och engelska flytande.
Du uttrycker dig professionellt i tal och skrift.
Du kan bekvämt växla mellan språken till vardags.
Systemvana: Microsoft 365 och teknisk kompetens
Du arbetar obehindrat i Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel m.fl.)
Du kan snabbt navigera dig i nya digitala system
Vi ser det som starkt meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet och/eller stort intresse för försäljning. Även tidigare erfarenhet av juridisk rådgivning och arbetslivserfarenhet från exempelvis byrå, myndighet, domstol eller som bolagsjurist är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personligt bemötande i rekryteringsprocessen. Som person ska du trivas med högt tempo och motiveras av utmaningar och ansvar. Du är en lösningsorienterad och positiv "doer" som ser din egen roll i EZlegals tillväxt. Här finns det goda möjligheter att påverka företagets framgång och vår förhoppning är en långsiktig karriär på byrån tillsammans.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in ditt CV och examen med betyg till ansokan@ezlegal.se
Fyll i vårt ansökningsformulär: https://forms.office.com/e/dWG57RRTw2.
Observera att såväl ansökningsformulär som CV och examen måste vara inskickade för en komplett ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande och ser fram emot att få lära känna dig!
Rekryteringsansvarig
Evelyn Lovelace, HR-Manager (evelyn@ezlegal.se
, 0724014796) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Ansökningsformulär måste vara ifyllt och ansökningshandlingar inskickade för en komplett ansökan.
E-post: ansokan@ezlegal.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559477-7830), https://ezlegal.se/
Drottninggatan 6
)
