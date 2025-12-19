Jurist - arbeta med tillämpning av offentlighetsprincipen
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Rättssekretariatet, Finansdepartementet
Vill du arbeta med offentlighet och sekretess och trivs bra i en rådgivande roll? Hos oss på rättssekretariatet får du möjlighet att bidra till att offentlighetsprincipen tillämpas på ett effektivt och korrekt sätt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Rättssekretariatet ansvarar för att utforma förslag till lagar och förordningar samt bistår departementsledningen och Finansdepartementets avdelningar med råd i juridiska frågor. Rättssekretariatets ansvarsområde innefattar departementets samtliga avdelningar, med undantag för skatte- och tullavdelningen och finansmarknadsavdelningen. Detta innebär att sekretariatet ger rättslig rådgivning i ett stort antal frågor, bl.a. om statens budget, digitalisering, upphandlingslagstiftning, spelreglering, konsumenträtt, den statliga arbetsgivarpolitiken, bolag med statligt ägande, kommunal lagstiftning, lån till andra länder och statens innehav av fastigheter.
Du kommer att arbeta med frågor rörande offentlighet och sekretess, såsom handläggning av ärenden om utlämnande av allmän handling och att bistå departementets enheter och den politiska ledningen med kvalificerad juridisk rådgivning i frågor om offentlighet och sekretess. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka vid interna utbildningar på området och vid behov avlasta andra jurister vid rättssekretariatet i arbetet med juridisk rådgivning och juridisk granskning.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Din bakgrund
Vi söker dig som har juridisk kandidatexamen och några års yrkeserfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet. Genomförd notarietjänstgöring, kunskap om och erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt erfarenhet från tjänstgöring vid överrätt är meriterande. Du måste kunna uttrycka dig väl i svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser gärna att du trivs i en rådgivande roll.
Dina egenskaper
Arbetet förutsätter många och frekventa kontakter inom och utom departementet. God servicekänsla och samarbetsförmåga är därför egenskaper som värderas högt. Andra viktiga egenskaper är förmåga att arbeta noggrant samt att vara flexibel när det kommer till att hantera olika typer av arbetsuppgifter. Du behöver ha gott omdöme samt kunna arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten i ditt arbete.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Ndure på 08-405 90 63. Du kan också kontakta HR Partner Johanna Rosén. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali för SACO och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9657879