Jurist - arbeta med frågor om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet
Har du en juristexamen och erfarenhet av arbete med frågor om dataskydd, personuppgiftshantering och sekretess inom offentlig sektor? Nu söker vi en erfaren jurist för att arbeta med frågor om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och politiskt styrd organisation, mitt i händelsernas centrum.
Socialförsäkringsenhetens ansvarsområden omfattar familjepolitik, sjukförsäkring och pension och internationella socialförsäkringsfrågor. Därutöver ansvarar enheten för styrningen av bl.a. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten samt arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen.
För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att bidra i arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen. I arbetet ingår bl.a. analys, bedömning och beredning av frågor om dataskydd, personuppgiftshantering och sekretess såväl i frågor om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott som inom enhetens ansvarsområden i övrigt. Det kan även, över tid, bli aktuellt att arbeta med andra uppgifter inom enhetens ansvarsområden.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bl.a. att skriva lagrådsremisser och propositioner, utarbeta förslag till kommittédirektiv och regeringsuppdrag, hantera riksdagsfrågor och interpellationer, göra remissammanställningar samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av arbete med frågor om dataskydd, personuppgiftshantering och sekretess inom offentlig sektor. Du behöver ha erfarenhet av att ta fram skriftliga underlag och hålla föredragningar anpassade till mottagaren och kunskap om lagstiftningen avseende dataskydd, personuppgiftshantering och offentlighet- och sekretess. Därtill har du kunskap om svensk statsförvaltning och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du gjort tingstjänstgöring. Meriterande är även erfarenhet av arbete inom socialförsäkringsområdet, erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, annan politikerstyrd organisation eller statlig myndighet samt erfarenhet av arbete med brottsförebyggande eller brottsbekämpande frågor. Kunskap om socialförsäkringen, dess regelverk, förmåner och administration och kunskap om straffrätt samt regelverk för brottsbekämpande myndigheter är också meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du behöver självständigt kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete och ta ansvar för att hålla såväl korta deadlines som att driva långsiktiga processer framåt. Därtill behöver du vara analytisk och kunna sammanställa och dra slutsatser utifrån omfattande och komplexa underlag. Du har gott omdöme, hög integritet och en förmåga att knyta och utveckla kontakter.Övrig information
En eller flera tillsvidareanställningar med inledande provanställning i sex månader.
Stationeringsort Stockholm.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Therese Karlberg eller gruppchef Anette Häggström Ahrnens. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
