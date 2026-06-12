Juridiskt sakkunnig för legala frågor och kravhantering
Logistik & Distribution i Norden AB / Juristjobb / Tyresö Visa alla juristjobb i Tyresö
2026-06-12
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Företagen Ease, Joy & Glory AB och Logistik & Distribution i Norden AB arbetar med uthyrning av fastigheter och lägenheter samt försäljning av ljud, ljus och DJ-produkter. Företagen har verksamhet spridd över hela landet med både svenska och utländska kunder.
Vi söker nu en person med erfarenhet av avtalsrätt, fastighetsrätt och fordringsrätt, där det senare även innefattar att driva in utestående fordringar på ett kvalitativt och kostnadseffektivt vis. Då företagen är av mindre karaktär kommer frågor inom de olika områdena att uppkomma både på hög och låg nivå. Nedan är några av arbetsuppgifterna listade:
• Avtal
• Företräda företagen i komplexa tvister
• Kundkontakt och avtal om avbetalningsplaner av oreglerade kundfordringar
• Stödja VD i juridiska frågeställningar
Vi erbjuder ett självständigt arbete under stort ansvar, där du i stor utsträckning själv kan planera och påverka ditt arbete och dina tider. Det är viktigt att du är kunnig och självgående, eftersom du snabbt kommer att "kastas in i hetluften" och får klara dig ganska själv då företaget är litet och de flesta har fullt upp med sina egna uppgifter
Berätta om dina löneanspråk och hur snabbt du kan tillträda samt hur mycket tid du har till förfogande.
Vill du även ha andra administrativa uppgifter så har vi fler möjligheter att ge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Juridiskt sakkunnig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), https://www.rentalhome.se
Höglidsvägen 28 A (visa karta
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135 50 TYRESÖ Jobbnummer
9960565