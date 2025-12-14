Junoir Speditör till kundföretag i Borås
2025-12-14
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Junior Speditör arbetar du med planering, koordinering och uppföljning av expressleveranser, främst inom vägtransport, men andra transportslag kan också förekomma. Du blir en del av ett team där du får stöd av mer erfarna kollegor och successivt tar större eget ansvar.Arbetsuppgifter
• Operativ hantering av express- och vägtransporter
• Bevakning och uppföljning av pågående uppdrag
• Kontakt med kunder, leverantörer och transportörer
• Skapa, uppdatera och följa upp ärenden i olika affärs- och transportsystem
• Hantering av avvikelser och enklare problemlösning, med stöd vid behov
• Säkerställa att leveranser sker enligt överenskommelser och med god service
Område: Borås
Omfattning: HeltidProfil
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom logistik/spedition eller viss relevant arbetslivserfarenhet
• Är strukturerad, ansvarstagande och villig att lära
• Trivs i ett högt tempo och uppskattar varierande arbetsuppgifter
• Har god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta
• Är lösningsorienterad och har ett serviceinriktat arbetssätt
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan idag, urvalet sker löpnade. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
