Juniorsäljare / Digital Säljare (50%) Autovibe Ängelholm
2026-03-19
Vill du arbeta med människor, affärer och en modern, digital bilaffär?
Hos oss på AUTOVIBE får du vara med i hela resan - från första kontakt med kunden till att nycklarna lämnas över.
Vi är ett mindre team där alla hjälps åt, vilket gör att du snabbt får ansvar, utveckling och en tydlig roll i affären.
Om rollen
Detta är inte en klassisk bilsäljarroll.
En stor del av våra affärer börjar online, och din roll handlar om att möta kunder via telefon, mejl och chatt - och guida dem hela vägen fram till en färdig affär.
Du möter människor i olika situationer - någon köper sin första bil, någon byter upp sig, någon vill ha något enklare.
Din uppgift är att göra processen smidig, trygg och professionell - alltid med ett leende.
Rollen är varierad och kombinerar kundkontakt, affärer och kreativa moment.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
ta första kontakten med kunder via telefon, mejl och digitala kanaler
följa upp kunddialoger och bygga relationer
guida kunder genom köpprocessen, ofta på distans
möta kunder i bilhallen vid behov
vara med och genomföra bilaffärer
leverera bilar och skapa en riktigt bra avslutning på köpet
fotografera bilar och vara med och skapa annonser som gör att de sticker ut online
hjälpa till med enklare administration och stötta teamet i det dagliga arbetet
Hos oss är du med i hela affären - inte bara en del av den.
Arbetstid
50 % tjänst
Arbetspass: 10:00-14:00 eller 14:00-18:00
Arbete varje vardag (för kontinuitet i kunddialoger)
Varannan lördag 11:00-15:00
Vi tror att du...
trivs med att möta människor och skapa bra kundupplevelser
känner dig bekväm med att kommunicera via telefon, mejl och digitala kanaler
gillar ett arbete där det händer saker och där du får ta ansvar
är lösningsorienterad och får saker att fungera
vill utvecklas inom försäljning och affärer
trivs i ett team där man hjälps åt
Du behöver inte ha erfarenhet från bilbranschen - vi lär dig.
För dig som vill in - eller vidare
Rollen passar både dig som är i början av din karriär och dig som vill ta steget in i försäljning och byta bana.
Har du erfarenhet av att arbeta med människor och kundkontakt, och vill utvecklas inom försäljning, kundrelationer och affärer, kommer du snabbt in i rollen hos oss.
Om AUTOVIBE
AUTOVIBE är en modern bilfirma i Ängelholm som arbetar digitalt, transparent och kundnära.
Vi är ett litet team med högt tempo - men där vi också värdesätter samarbete, kundnöjdhet och en bra arbetsmiljö.
Hos oss får du snabbt utvecklas och vara med på riktigt.Kvalifikationer
B-körkortErsättning
Fast lön (ingen provisionsbaserad ersättning)Så ansöker du
Berätta kort varför du tror att du passar i rollen och vad som lockar dig med försäljning.
Skriv gärna "AUTOVIBE" i ämnesraden.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: ted@autovibe.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säljabil Norden AB
(org.nr 559405-7019), https://autovibe.se/
Transportgatan 7 C (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9808562