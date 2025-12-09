Juniora verksamhetsutvecklare till CIO Office i Stockholm
2025-12-09
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Beslut och utbetalningar sker digitalt och därför är IT-avdelningens uppdrag inom Försäkringskassan helt avgörande. IT-avdelningen består av ca 1400 medarbetare och flera hundra konsulter på åtta it-kontor i Sverige. För att leda IT-avdelningen finns ett CIO Office där verksamhets- och ekonomistyrning, juridisk IT-kompetens samt kansliet för samordnad säker statlig IT-drift samlas.
Verksamhetsförflyttningar, presentationer och workshops
Som verksamhetsutvecklare inom CIO Office bidrar du till organisationens olika uppdrag. Rollen innebär ett nära samarbete med många olika parter i verksamheten. Det finns stort utrymme för egna initiativ till förbättring. Du kommer ha del i IT-avdelningens kommunikation med omvärlden, med fokus på kommunikativ paketering av interna budskap, rapporter, utredningar och underlag till ledningen. Du bör därför vara pedagogisk, se mönster, kunna visualisera komplexa sammanhang, tycka om att kommunicera och behärska det svenska språket mycket väl.
Dina arbetsuppgifter kommer i hög grad handla om att tillsammans med andra utveckla samhället, genom att i samspel med vår IT-avdelning, övriga delar av Försäkringskassan samt övriga Myndighetssverige bidra till förenkling och förflyttning mot uppsatta mål.
Dina uppdrag kommer spänna mellan att effektivisera IT-verksamheten till att bidra i remissvar till Regeringskansliet. I denna roll kommer du samla information, analysera, sammanställa och rekommendera inför beslut, liksom att införa, följa upp, justera och bidra till organisatoriskt lärande. Du kommer få bra insikt i hur man bedriver en effektiv IT-verksamhet, men också hur samspelet mellan myndighet och politiken fungerar. Du behöver vara övertygande, uthållig och prestigelös för att nå resultat och ha förmåga att välja rätt arbetssätt för att framgångsrikt leda utan att vara chef.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• är civilingenjör, eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har ett systematiskt och effektivt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• identifierar problem snabbt och löser dessa på ett relevant sätt
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta i stora organisationer
• har erfarenhet av att leda andra utan att vara chef.
Tre tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kommer tillämpas. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Placeringsorter: Stockholm eller Sundsvall.
Chef: Julia Brundin 010-114 07 34 eller Juha Alskog 010-112 95 92 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Klas Lindblad, klas.lindblad@fk.se
Välkommen med din ansökan senast den 6 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
