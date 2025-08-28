Juniora skattekonsulter och affärsjurister | Tax & Law | Malmö
2025-08-28
Are you ready to shape the future with confidence?
Är du redo att starta din karriär som skattekonsult eller affärsjurist och arbeta i en internationell miljö där du får utvecklas tillsammans med några av branschens främsta experter? Vi söker nya medarbetare till våra avdelningar inom affärsområdet Tax & Law till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och riktar oss mot dig som tar examen snart eller har något års erfarnehet.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Affärsområdet Tax and Law består av ett antal grupper som har särskilt fokus på specifika verksamhetsområden. Se nedan beskrivning av de grupper och kontor som vi söker till just nu och var noga med att ange i ditt personliga brev vilken grupp och kontor som du är mest intresserad av.
Corporate tax (Stockholm, Göteborg): Vår allmänna företagsbeskattningsgrupp som arbetar mot större och mellanstora företag med skattefrågor kopplade till företagsöverlåtelser, omstruktureringar, internationella skattefrågor, skattefrågor i samband med revisioner mm.
Transfer pricing (Stockholm, Malmö): Internationell skatterådgivning med fokus på bl.a. koncerninterna transaktioner och transfer pricing för stora multinationella koncernen.
EY Law (Stockholm, Göteborg): Affärsjuridik; såväl genom utredningsarbete, avtalsskrivning, transaktioner och avtalsförhandlingar.
Vad vi söker
Ett genuint intresse för skatterätt eller affärsjuridik och en vilja att utvecklas i en affärsorienterad organisation med multikulturell miljö
Social kompetens och positiv attityd, med god förmåga att samarbeta både i större och mindre grupper
God analytisk förmåga, uppskattar ett högt tempo och trivs i en roll där du får arbeta brett med flera olika arbetsuppgifter samtidigt
Kvalifikationer
Akademisk examen från juristprogrammet, annat affärsrättsligt program, ekonomprogrammet eller annan relevant utbildning
Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska
Meriterande med erfarenhet från t.ex. domstol, revisionsbyrå, advokatbyrå eller Skatteverket
Vad vi erbjuder dig
Utveckla dina tekniska färdigheter och transformativa ledarskapsförmågor genom framtidsinriktade kurser och utvecklingsprogram.
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i högintegrerade team över hela världen och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och universitetsbetyg senast den 19 oktober 2025. Läs mer om rekryteringsprocessen här: Karriärmöjligheter för nyutexaminerade | EY - Sverige
Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer med olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd eller önskar anpassningar av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
