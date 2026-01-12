Juniora säkerhetsskyddskoordinatorer för ett starkare försvar
Försvarets Materielverk / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att säkerställa ett effektivt och sammanhållet säkerhetsskydd i en verksamhet där dessa frågor har både stort fokus och betydelse för ett starkare försvar? Då kan du vara en av de säkerhetsskyddskoordinatorer vi nu söker till olika delar av myndigheten. Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens där den gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
I rollen som säkerhetsskyddskoordinator verkar du i en stödjande, rådgivande och utbildande funktion inom hela säkerhetsskyddsområdet - informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Du är ett viktigt stöd till såväl chefer som medarbetare och bidrar till att säkerhetsskydd blir en naturlig och integrerad del av verksamheten.
Du planerar, tar fram och genomför utbildningar inom säkerhetsskydd och säkerställer att gällande lagar, förordningar, regelverk och interna styrningar efterlevs. Arbetet innebär även deltagande i planering och uppföljning, genomförande av utredningar samt framtagande och sammanställning av rapporter. En central del av uppdraget är att aktivt bidra till utvecklingen av verksamhetens säkerhetsskyddsarbete.
I vissa delar av organisationen är du ensam i rollen som säkerhetsskyddskoordinator, i andra arbetar du tillsammans med ett mindre antal kollegor. Oavsett placering ingår du i ett etablerat myndighetsövergripande nätverk där säkerhetsskyddskoordinatorer samverkar och delar erfarenheter, vilket även ger utrymme för kompetensutveckling.
Tjänsterna är placerade i Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor samt goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Önskvärt men inget krav är om du har utbildning inom säkerhetsskydd eller erfarenhet av att planera och leda arbete med mindre grupper. Det gäller även om du har relevant och aktuell erfarenhet av tillämpning av regelverk, signalskydd, IT-säkerhet, säkerhetsrelaterade analyser eller utredning av säkerhetsincidenter. Har du tidigare har arbetat i en organisation med höga krav på integritet och säkerhetsmedvetenhet är det en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är strukturerad med god förmåga att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då rollen innebär kontakt och samarbete med flera olika parter behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och löser utmanande situationer genom lyhördhet och kommunikation. För att lyckas i rollen krävs det också att du har ett gott omdöme och en god förmåga att väga samman komplex information och perspektiv inför beslut eller uttalanden.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
.
#LI-Hybrid #LI-ER
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9677962