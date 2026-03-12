Juniora Revisionskonsulter till Januari 2027 | Assurance | Stockholm
Ernst & Young AB / Ekonomijobb / Stockholm
2026-03-12
Are you ready to shape the future with confidence?
Vill du kickstarta din karriär inom revision och samtidigt vara med och forma framtidens näringsliv? Nu söker vi revisionskonsulter till vårt kontor i Stockholm med start i januari 2027. Rollen riktar sig till dig som är nyutexaminerad eller tar examen under 2026.
Möjligheten: ditt nästa steg börjar här
Som revisionskonsult hos oss blir du en del av Assurance, EY:s största affärsområde, med cirka 2 000 medarbetare i Sverige. Från dag ett arbetar du i team med både juniora och seniora kollegor som stöttar dig genom strukturerad onboarding, handledning och kontinuerlig feedback.
I rollen tillbringar du en stor del av din tid ute hos våra kunder, vilket ger dig en unik inblick i olika branscher, verksamheter och affärsmodeller. Du får snabbt ta ansvar och utvecklas genom att:
Analysera och granska finansiell information
Identifiera risker och förbättringsområden i kundernas processer och interna kontroller
Genomföra intervjuer med nyckelpersoner för att förstå affärs- och transaktionsflöden
Bidra till revisioner med fokus på hållbarhetsrapportering, dataanalys och digitala arbetssätt
Vi arbetar aktivt mot framtidens revision, där dataanalys, digitalisering och AI är en naturlig del av uppdraget. Hos oss bygger du en bred förståelse för vad som skapar långsiktigt värde och förtroende i organisationer. Här kan du läsa mer.
Vem vi söker
Vi tror att du är en person som trivs i samarbete med andra och är nyfiken på både människor och verksamheter. Du har ett analytiskt mindset och vågar ställa frågor.
Vi ser gärna att du:
Är en teamplayer som bygger förtroendefulla relationer med kollegor och kunder
Har analytisk förmåga och ett kritiskt tänkande
Är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas inom revision
Kvalifikationer
Universitets eller högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande
Intresse för finansiell revision och en vilja att utvecklas i rollen som revisor
Goda akademiska meriter
Tidigare relevant arbetslivserfarenhet, engagemang vid sidan av studierna och/eller utlandsstudier är meriterande
Vad EY erbjuder dig
På EY får du möjlighet att bygga en hållbar karriär och utvecklas både professionellt och personligt. Vi erbjuder:
Kontinuerlig kompetensutveckling genom framtidsinriktade utbildningar och utvecklingsprogram
Möjlighet att arbeta i globala och tvärfunktionella team tillsammans med kollegor från olika bakgrunder
En inkluderande kultur där du uppmuntras att bidra med dina perspektiv och vara med och skapa positiv påverkan - för våra kunder, vår verksamhet och samhället i stort
Are you ready to "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan med ditt CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 31 mars. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du klara.stenqvist@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Ansökningsprocessen:
Fyll i ansökningsformuläret, för att din ansökan ska vara giltig behöver du ladda upp ditt CV, personliga brev samt betyg från universitet/högskola. I ditt personliga brev ser vi gärna att du motiverar varför du vill jobba inom revision på EY.
När vi har mottagit din ansökan får du en länk till våra tester.
Urval och intervjuer sker löpande så sök därför snarast möjligt. Här finner du länk till karriärsidan där du kan läsa mer om vår assessmentdag: EY - Sverige | Shape the future with confidence
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.
