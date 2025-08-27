Juniora revisionskonsulter till januari 2026 | Region Mitt-Väst
2025-08-27
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Borlänge
, Leksand
, Malung-Sälen
, Västerås
Are you ready to shape the future with confidence?
Vi söker nu revisionskonsulter med start i januari 2026 till kontoren i Karlstad, Falun, Skövde, Lidköping, Västerås och Örebro.
Vill du jobba på ett av Sveriges mest attraktiva företag som erbjuder en inkluderande kultur och personlig utveckling? Är du intresserad av att arbeta i en teamorienterad organisation där du får stöd och vägledning från erfarna kollegor? Starta din karriär som revisionskonsult hos oss på EY!
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Som revisionskonsult tillhör du vårt största affärsområde Assurance som idag består av cirka 2000 medarbetare runt om i landet. Du ingår i ett team med juniora och seniora kollegor som ger dig stöd och vägledning från dag ett. I rollen kommer du att tillbringa en stor del av din tid ute hos våra kunder vilket innebär att du får en värdefull inblick i en mängd olika branscher. Din uppgift består av att vara kundens "detektiv" genom att identifiera och lösa komplexa revisionsfrågor, genomföra intervjuer med olika nyckelpersoner för att förstå de finansiella transaktionsflödena, utvärdera interna kontroller och ge förslag på förbättringar som kan utveckla deras processer. Med de utökade kraven på hållbarhetsrapportering är även detta ett område som kommer vara i fokus inom våra revisioner.
Vi eftersträvar en digital revision där dataanalys och AI är ledord. Som revisionskonsult får du bred kunskap om olika risker och nyckelfaktorer för ett företags framgång. Här kan du läsa mer om framtidens revision på EY.
Vad vi söker
En teamplayer som är bra på att bygga goda relationer med både kollegor och kunder
Har ett kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem
Universitets-/högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande
Intresserad av finansiell revision och vill utvecklas i en roll som revisor
Goda akademiska meriter, relevant arbetslivserfarenhet, utlandsstudier och/eller engagemang utanför studierna är meriterande
Vad vi erbjuder dig
Utveckla dina tekniska färdigheter och transformativa ledarskapsförmågor genom framtidsinriktade kurser och utvecklingsprogram.
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i högintegrerade team över hela världen och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan med ditt CV, personligt brev och betyg från universitetet, senast den 28 September 2025. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du ansvarig rekryterare Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Ansökningsprocessen:
Fyll i ansökningsformuläret och välj det kontor du önskar arbeta på. Just nu söker vi till kontoren; Karlstad, Falun, Skövde, Lidköping, Västerås och Örebro.
För att din ansökan ska vara giltig behöver du ladda upp ditt CV, personliga brev samt betyg från universitet/högskola. I ditt personliga brev ser vi gärna att du motiverar varför du vill jobba inom revision på EY och förtydligar vilket kontor du söker till.
När vi har mottagit din ansökan får du en länk till våra tester.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Julia.Frejd@se.ey.com Omfattning
