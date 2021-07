Juniora projektledare & koordinatorer mot produktutveckling - Alten Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Göteborg

Alten Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg2021-07-07Vill du jobba på ett konsultbolag som utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag? Då är ALTEN något för dig! Just nu söker vi på ALTEN efter juniora koordinatorer och projektledare mot produktutveckling. Vi letar efter dig som har förmåga att agera självständigt och affärsmässigt! Vi ser gärna att du är positiv, driven och har ett utåtriktat förhållningssätt. Givetvis har du ett genuint och äkta intresse för teknik och framförallt fordon! Vi kommer lägga stor vikt vid erfarenhet samt personlig lämplighet.Övergripande kunskaper;Erfarenhet från Produktutveckling.Bekant med Projektmodeller (XLPM, PROPS, Agila metoder).Driven, engagerad, social och orädd.Civ. Ingenjörs alt. Högskoleingenjörsexamen.Bekant med CAD (Catia, Creo, SW/Inventor).För mer info kontakta gruppchef på ALTEN: Ajdin Pezic Ajdin.Pezic@alten.se Varmt välkommen att skicka in din ansökan!Vad vi erbjuder digVarje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos flera av de främsta företagen i Sverige i flera olika branscher, där dina önskemål styr din väg framåt. Vi erbjuder såväl nationella som internationella möjligheter och tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports och Women@ALTEN ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor. Allt är självklart frivilligt. Balans mellan arbete och privatliv värderar vi högt. Självklart har vi kollektivavtal. Utöver detta har vi förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.WE BELIEVE IN GROWING TOGETHER.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-03Alten Sverige AB5852858