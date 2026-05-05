Juniora Mekanikkonstruktörer till globalt techbolag i Finspång!
2026-05-05
Är du nyexad eller tar examen nu till sommaren? Är du intresserad av att starta din karriär som Junior Mekanikkonstruktör, där du får komma in i en högteknologisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Har du dessutom en lokal förankring eller planerar att bosätta dig i Östergötland? Då är detta ett perfekt första steg in i arbetslivet för dig! Vår kund befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas där du får chansen att bli en del av en resa du inte vill missa. Urval sker löpande. Välkommen in med din ansökan redan idag!
ROLLEN SOM JUNIOR MEKANIKKONSTRUKTÖR
Som Junior Mekanikkonstruktör möts du av en varierad och problemlösande vardag där du driver och håller ihop tekniska ärenden från produktion och service. Du samarbetar nära hållfasthetsingenjörer, specialister inom kyla och servicepersonal för att analysera avvikelser, ta fram rotorsaker och föreslå tekniska lösningar. Du blir del av ett internationellt team, där mycket diskussioner kommer ske på engelska. Rollen kombinerar kontors- och distansarbete, med cirka två dagar på plats och tre dagar på distans, och inkluderar deltagande i teknik- och projektmöten, där du på sikt kan komma att få utvecklas in i en ledande roll. Tjänsten passar dig som är social och ser fram emot en del resande i tjänsten samt en del kund- och leverantörskontakt.
Urval av arbetsuppgifter
• Jobba i CAD-verktyg
• Driva och samordna ärenden från produktion och service, med stöd från andra tekniska grupper
• Utreda felrapporter och avvikelser, identifiera grundorsaker och föreslå lösningar
• Skapa koncept, detaljkonstruktioner och revidera befintliga konstruktioner
• Formulera svar och dokumentation i SAP samt skapa standardunderlag
• Delta i och ibland leda teknik-, informations- och projektmöten samt samarbeta med servicepersonal vid rotorsaksanalyser
DU SOM SÖKER HAR:
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, mekanisk konstruktion eller liknande utbildning med examen till sommaren 2026
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
MERITERANDE:
• Intresse för teknisk produktion och mekanik
• Kunskap av att hantera bearbetning av komponenter
• Erfarenhet av CAD-verktyg och 2D-ritningar
VEM ÄR DU?
• Initiativtagande
• Kommunikativ
• Målmedveten
OM VÅR KUND
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
FRAMTIDEN AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju (Kund)
Beslut
För denna tjänst kommer du under inledande 12 mån vara konsult via Framtiden AB för att sedan ha goda möjligheter att gå över och bli direktanställd hos kund.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
VILLKOR:
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider må-fre (med möjlighet till hybridarbete 3 dagar/vecka)
Ort: Finspång
Omfattning: 100% heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52514_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com
9893390