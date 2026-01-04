Juniora lånehandläggare till låneförmedling och framtidsbank på Östermalm
Svensk Låneförmedling AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-04
Kort om oss:
Vi är en etablerad aktör inom låneförmedling och befinner oss just nu i en expansiv fas där vi bygger framtidens digitala bankupplevelse. Låneförmedling är en central del av vårt produktutbud och därför söker vi nu juniora lånehandläggare som vill vara med på resan från start.
Om rollen:
Som lånehandläggare kontaktar du konsumenter som aktivt vill förbättra villkoren på sina befintliga lån.
Genom att jämföra erbjudanden från flera långivare hjälper du kunderna att sänka sina lånekostnader - helt kostnadsfritt för dem.
Det gör tjänsten både meningsfull och mycket uppskattad av kunderna.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom försäljning, finans och bank.
Tidigare erfarenhet är inget krav - vi lägger stor vikt vid rätt inställning, engagemang och viljan att lära. Du är kommunikativ, målmedveten och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder:
Garantilön kombinerat med attraktiv provisionsmodell och höga intjäningsmöjligheter
Nyrenoverat kontor invid Karlaplan på Östermalm
Goda karriärmöjligheter i en snabbväxande och framtidsorienterad bankverksamhet
Start 7 januari - eller enligt överenskommelse.
Ansök antingen genom att ringa eller maila till:
Kristian Friebergkristian.frieberg@svensklaneformedling.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
kristian.frieberg@svensklaneformedling.se, 0707780178
E-post: kristian.frieberg@svensklaneformedling.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Låneförmedling AB
Banérgatan 13 (visa karta
115 22 STOCKHOLM Kontakt
Head of Brokerage
Kristian Frieberg kristian.frieberg@svensklaneformedling.se 0707780178
9668342