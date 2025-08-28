Juniora konsulter | Business, Risk och People Consulting | Stockholm
Ernst & Young AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Will you shape the future or will the future shape you?
Vill du kickstarta din karriär som managementkonsult i en global miljö där teknik, affär och inkludering möts? Inom Business, Risk och People Consulting arbetar vi med att hjälpa företag att navigera i förändring, förbättra sina affärsprocesser och bygga hållbara, inkluderande organisationer. Vi arbetar i tvärfunktionella team, vilket ger bred exponering och värdefulla perspektiv i varje projekt. Genom nära samarbete mellan våra olika kompetenser säkerställer vi hög kvalitet, innovation och lösningar som gör verklig skillnad. Vi söker nu nyutexaminerade talanger med olika bakgrunder som vill bidra med nya perspektiv och skapa värde för våra kunder.
Genom vårt SPOT ON-program får du en strukturerad och inspirerande start på din karriär - med utbildning, coachning och möjlighet att bygga ett internationellt nätverk. Hos oss får du växa i en miljö där samarbete, utveckling och innovation står i centrum.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Vi erbjuder ett brett och spännande utbud av tjänster - och hos oss får du möjlighet att arbeta med uppdrag som gör verklig skillnad:
Förändringsledning och affärstransformation
Utveckling av ekonomi- och finansfunktionen
Supply chain och operativ verksamhet - från planering till kapital och infrastruktur
Revision av risker inom finansiellt kritiska IT-system
Förbättring av affärsprocesser och interna kontroller för att stödja kundens strategi
Organisationsutveckling och ledarskap
Vad vi söker
Vi söker dig som delar våra värderingar och som:
Har en stark analytisk förmåga och trivs i en föränderlig miljö
Har en proaktiv inställning, är nyfiken och har förmågan att driva dig själv framåt
Uppskattar att arbeta i team och har förmågan att bygga förtroenden och relationer Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Relevant master-, magisterexamen eller högre är meriterande (från olika typer av utbildningar såsom: ekonomer, civilingenjörer, systemvetare, jurister, beteendevetare, informationssäkerhet, datavetenskap, elektronik eller motsvarande). Vid kandidatexamen ställs högre krav på nedanstående punkter.
Framstående akademiska meriter
0-2 års arbetslivserfarenhet efter avlagd examen
Erfarenheter från arbetsliv/föreningsliv/förtroendeuppdrag vid sidan av dina studier
Kommunicera obehindrat i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vad vi erbjuder dig
Utveckla dina tekniska och ledarskapsmässiga färdigheter genom framtidsinriktade utbildningar
Arbeta i globala team med kollegor från olika bakgrunder och perspektiv
Investera i ditt välmående och din karriärutveckling
Skapa värde - för dig själv, våra kunder och samhället i stort
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och universitetsbetyg snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande, men senast den 1 oktober 2025.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Amanda Hederstedt på Amanda.hederstedt@se.ey.com
eller recruitmentsweden@se.ey.com
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer med olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd eller önskar anpassningar av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9480029