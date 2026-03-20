Juniora jurister till upphandlingstillsynen på Konkurrensverket
2026-03-20
Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av upphandling och konkurrens? Vill du utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö och arbeta med omväxlande och komplexa frågor? Då är Konkurrensverket någonting för dig.
En av våra enheter inom upphandlingstillsynen söker just nu två juniora jurister som vill vara med och bidra till det viktiga arbetet att utöva tillsyn över lagarna om offentlig upphandling och lagarna om valfrihetssystem. Vi som arbetar med upphandlingstillsyn är cirka tjugo engagerade och kompetenta medarbetare fördelat på två enheter som tillsammans arbetar för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som junior jurist inom upphandlingstillsynen, bidrar du i arbetet med tillsyn av offentlig upphandling och i genomförandet av kvalificerade juridiska utredningar, med målet att ingripa mot regelöverträdelser genom bland annat beslut om upphandlingsskadeavgift. Arbetet är omväxlande och sker i nära samarbete med juristkollegor på andra enheter. Arbete i projektform kan förekomma, t.ex. vid framtagandet av rättsliga analyser och ställningstaganden. Du deltar i Konkurrensverkets externa informationsarbete om upphandlingstillsyn och du bidrar även i arbetet på andra enheter och till Konkurrensverkets verksamhet i stort.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med juridisk inriktning och har ett intresse för offentlig upphandling.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har god samarbetsförmåga, gott omdöme, engagemang och initiativförmåga. Du är resultatinriktad, kan arbeta självständigt och är van vid att prioritera.
Det är meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet inom upphandlingsområdet
• skrivit uppsats inom offentlig upphandling
• läst fördjupningskurs i offentlig upphandling vid universitet/högskola
Konkurrensverket är en kunskapsintensiv och spännande arbetsplats med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Skanstull i Stockholm. Hos oss får du flexibla arbetstider och möjlighet att teckna en individuell överenskommelse om distansarbete två dagar i veckan. Du har generösa semestervillkor, 28-35 dagar per år beroende på ålder och goda möjligheter till individuellt anpassad utbildning. Vi erbjuder även generöst friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan. Läs mer om Konkurrensverket och vad vi erbjuder på vår webbplats.Så ansöker du
Låter det här som en tjänst som passar dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-12. Bifoga ditt CV samt ett ansökningsbrev där du berättar på vilket sätt du passar för tjänsten. Bifoga även examensbevis, betyg/intyg som visar vilka kurser du har läst och dina studieresultat. Arbetsprov och/eller tester kan komma att förekomma under rekryteringsprocessen. Du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem Varbi.
Läs mer om Konkurrensverket och vad vi erbjuder på vår webbplats. Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Konkurrensverket tillämpar individuell lönesättning samt i normalfallet sex månaders provanställning. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Natacha Otte Widgren, enhetschef eller Sara Lindblom, HR- partner. Facklig företrädare är Patrik Lundström (Saco). Samtliga nås på 08-700 16 00.
Inför rekryteringsarbetet har Konkurrensverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A12/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konkurrensverket
