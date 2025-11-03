Juniora ingenjörer som vill bidra till en säkrare framtid
2025-11-03
Är du i slutet av dina studier eller i början av din ingenjörskarriär och vill arbeta i kvalificerade projekt som bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.
Vi söker nu flera juniora ingenjörer till spännande roller inom flera av våra verksamhetsområden. Läs mer om våra verksamhetsområden och den materiel vi upphandlar till Försvarsmakten på vår hemsida. Verksamhet (fmv.se)Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
I rollen som junior ingenjör på FMV bidrar du till en historisk tillväxt för Sveriges försvar. Det innebär att du är med och påverkar den materiel och de system som ska stärka Försvarsmakten under kommande decennier. Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag viktigare än någonsin. FMV ska leverera rätt materiel för ett starkare försvar - oavsett om det rör sig om ubåtar, radarstationer, stridsflygplan eller snörade kängor. Uppdraget är brett och ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt med målsättningen att göra Sverige och världen säkrare.
Som junior ingenjör på FMV blir du en viktig del av vårt team där du får vara med och sätta krav på avancerad teknisk materiel och följa tekniska projekt från start till mål. Du kommer få möjlighet att delta i diskussioner kring tekniska lösningar, där du tillsammans med erfarna kollegor får göra beräkningar och analyser som direkt påverkar de lösningar vi erbjuder Försvarsmakten.
Hos oss arbetar du nära projektledare och andra ingenjörer, vilket ger dig en chans att lära dig hur vi säkrar leveranser med både hög kvalitet och i rätt tid. Du får också insyn i hur vi samarbetar med industrin och följer upp deras arbete - här får du verkligen se hur teori omsätts till praktisk handling! Dessutom får du följa den senaste tekniska utvecklingen inom ditt område.
Tjänsterna är placerade i Stockholm och resor i tjänsten förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
• Du har, eller är på väg att slutföra, en utbildning som civil- eller högskoleingenjör - eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
• Det är mycket positivt om du har erfarenhet eller grundläggande kunskap inom något av våra tekniska arbetsområden. Samtidigt finns det möjlighet att som anställd fördjupa sin kunskap inom specifika system genom olika interna utbildningar.
• Det är en fördel om du har ett intresse för eller tidigare erfarenhet från försvarsmyndigheternas verksamhet. Det är däremot inte ett krav, eftersom vi kommer att ge dig utbildning och den miljökunskap som krävs för tjänsten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du självgående, tar egna initiativ och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du gillar även att lösa problem, är nyfiken på att förstå hur saker hänger ihop och trivs med att analysera och bidra till lösningar även i mer komplexa frågor.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-24.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryterare Eva Tärnström, eva.tarnstrom@fmv.se
eller Johanna Samuelson, johanna.samuelson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
