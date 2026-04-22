Juniora föredragande jurister till Förvaltningsrätten i Uppsala
2026-04-22
Förvaltningsrätten i Uppsala är en mellanstor förvaltningsdomstol med ca 60 anställda och sitter i nya fräscha lokaler nära Centralstationen i Uppsala. Vi är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare i en mycket god arbetsmiljö.
Domstolens domkrets omfattar Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper rörande tvister mellan enskilda och det allmänna, dvs stat, region och kommun. Det är fråga om bland annat socialförsäkringsmål, skattemål, mål om offentlig upphandling, mål enligt socialtjänstlagen, mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, livsmedelslagen, läkemedelslagen samt tvångsingripanden mot person.
Domstolen eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och vi värdesätter de kvalitéer som tillförs av etnisk och kulturell mångfald.
2 plats(er).
Vill du få praktisk och kvalificerad erfarenhet av domstolsarbete i början av din juristkarriär? Förvaltningsrätten i Uppsala söker nu en eller flera juniora föredragande jurister för en tidsbegränsad anställning om ett år.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som junior föredragande jurist arbetar du tillsammans med domstolens domare med att bereda mål inför avgörande. Du gör rättsutredningar, skriver förslag till domar och beslut och föredrar dessa samt skriver anteckningar vid muntliga förhandlingar. Arbetet avser mål inom psykiatrilagstiftningen och mål enligt socialtjänstlagen, men även andra måltyper kan förekomma. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra.
Som föredragande jurist har du en viktig roll i arbetet med målen vilket kräver stort ansvarstagande och att du månar om kvalitén och effektiviteten i det du gör.Kvalifikationer
Vi söker sig som:
vid tillträdet nyligen har avlagt juristexamen med goda studieresultat,
tycker om att skriva och har mycket god förmåga i svenska, både skriftligt och muntligt,
är noggrann och har ett mycket gott omdöme,
har en mycket god förmåga att prioritera under arbetstoppar,
har lätt för att samarbeta med dina kollegor på domstolen samtidigt som du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt,
är flexibel och serviceinriktad.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär bland annat att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Gör så här
Bifoga CV, personligt brev och examensbevis eller utdrag ur Ladok.
Ladda upp eventuella andra underlag som styrker dina tidigare erfarenheter.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FUP 2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Uppsala Kontakt
Saco-S
Lina Törnqvist lina.tornqvist@dom.se 018-431 63 29
