Junior webbutvecklare till innovativt miljöföretag!
2026-01-08
Följ med vår kund på en resa där innovation möter hållbarhet! De revolutionerar avfallshanteringen med vakuumteknik som minskar utsläpp och förbättrar stadsmiljön. Bli en del av ett team som ständigt utvecklar smarta lösningar för en renare framtid.
OM TJÄNSTEN
Som junior webbutvecklare kommer du att spela en viktig roll i att underhålla och vidareutveckla vår kunds webblösningar. Du blir en del av ett litet, dedikerat team och bidrar till en plattform som är central för deras dagliga verksamhet.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en roll där du får möjlighet att utvecklas inom molnbaserad webbutveckling och bidra till meningsfulla projekt.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior webbutvecklare kommer du att arbeta med webbutveckling i AWS, både med back-end och front-end, samt med att underhålla och utveckla datainterface och databaskopplingar.
• Underhåll och vidareutveckling av webblösningar på AWS
• Arbeta med både back-end och front-end
• Vidareutveckla en webbportal för servicetekniker
• Justera AWS-miljön med hjälp av CDK
• Vidareutveckla datainterface med gRPC
• Arbeta med Entity Framework Core mot databaser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning, med fördel civilingenjör, inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande.
• Grundläggande kunskap i TypeScript (både front-end och back-end)
• Grundläggande kunskap i C# och .NET
• Erfarenhet av AWS
• Erfarenhet av webbutveckling
• Förmåga att arbeta självgående och ta egna initiativ
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Kunskap om ramverk som React, ASP.NET, EF core
• Kunskap om RabbitMQ
• Erfarenhet av Docker
• Kunskap om Linux/bash
• Erfarenhet av CI/CD (GitLab)
• Kunskap om gRPC
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
