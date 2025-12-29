Junior Verksamhetsutvecklare till Verksamhetsområde ITI i Stockholm
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Verksamhetsområde ITI ansvarar huvudsakligen för en samordnad, kvalitetssäkrad och effektiv hantering av information, data och AI inom Försäkringskassan, men också för att aktivt bidra inom dessa områden till hela offentliga sektorn. Vi ser till att vi har produkter och tjänster för att möjliggöra en datadriven verksamhet och skapar samarbeten med externa intressenter och partners inom AI-området. Till detta nya och spännande verksamhetsområde söker vi nu en junior verksamhetsutvecklare.
Verksamhetsförflyttningar, presentationer, administration och workshops
Som junior verksamhetsutvecklare inom VO ITI bidrar du till organisationens olika uppdrag. Rollen innebär ett nära samarbete med många olika delar av verksamheten. Det finns stort utrymme för egna initiativ till förbättring.
I arbetet hanterar du mötesdokumentation, personaladministration, behörigheter och inköp. Du koordinerar och följer upp aktiviteter inom arbetsmiljö, verksamhetsplanering, konferenser, remisser och beredningar med mera. Tjänsten innebär också arbete med diarieföring och du assisterar cheferna i verksamhetens ledningsgrupp med bland annat attestering av fakturor och statistikuppföljning. Du samarbetar med och är kontaktperson åt andra verksamheter både internt och externt.
Dina uppdrag kommer spänna mellan att jobba med rent administrativa arbetsuppgifter och bidra i verksamhetsutveckling av VO ITI genom att ta fram presentationer, samt planera ledningsgruppsmöten och workshopar. Du kommer få bra insikt i hur man bedriver en effektiv it-verksamhet, men också hur samspelet mellan myndighet och politiken fungerar. Du behöver vara noggrann, driven och prestigelös för att nå resultat och ha förmåga att välja rätt arbetssätt för att framgångsrikt leda ditt eget arbete.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har universitets eller högskoleutbildning
• har erfarenhet av att arbeta i en administrativ funktion innehållande till exempel koordinering eller verksamhetsprojekt med fokus på chefsstöd i större organisationer
• har goda kunskaper i Officepaketet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• identifierar problem snabbt och löser dessa på ett relevant sätt
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta med chefer på högre ledningsnivå
• har erfarenhet av it verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-29Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Telefonplan.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Johan Gabrielsson, 010-114 44 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Anneli Wetterholt, anneli.wetterholt@forsakringskassan.se
, 010-118 68 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Helén Sidén, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 januari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Indiviudell lönesättning
