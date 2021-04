Junior UX designer till TaxiCaller i Linköping (studentjobb) - Taxicaller Nordic AB - Formgivarjobb i Linköping

Taxicaller Nordic AB / Formgivarjobb / Linköping2021-04-05TaxiCaller söker en duktig UX designer.Denna tjänst är en deltidstjänst och därför är tjänsten även öppen för designstudenter som vill jobba extra vid sidan om studierna. Vi kan anpassa arbetstiderna så att jobbet går att kombinera med studierna. Det optimala är om du kan jobba 15-20 timmar per vecka i snitt (du kan jobba mindre eller inte alls när det är tentaperiod). Du får gärna kontakta oss även om du vill jobba mindre än så.2021-04-05Du kommer att vara ansvarig för UX-designen i våra mobila appar och vår molntjänst (webben). Det kommer att vara ett mycket omväxlande jobb med många intressanta arbetsuppgifter inom UX, och du kommer själv vara ansvarig för att leda ditt arbete. Allt arbete kommer att ske från vårt kontor i Linköping.Om digVi söker dig som passar in på följande beskrivning:Du har ett brinnande intresse för UX och grafisk design.Du har redan hunnit jobba mycket med UX design, antingen genom jobb, skola eller privata projekt.Du har bra koll på de vanligaste verktygen, t.ex. Indesign och Photoshop.Du har bra driv och kan jobba självständigt.Vi ser det som ett plus om du även har erfarenhet av att producera och redigera videos.TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av transportbolag i hela världen. Inledningsvis var vårt fokus på erbjuda vårt system till taxibolag, men vi har nu breddat oss och erbjuder vårt system till andra typer av transportbolag också, t.ex. bussbolag.Vårt system är revolutionerande i och med att vi hela tiden använder den senaste teknologin inom både webb-lösningar och smarta mobiler (iPhone och Android).Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vårt team med en UX designer.Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping.Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com och www.linkedin.com/company/taxicaller Sista dag att ansöka är 2021-05-02Taxicaller Nordic ABDiskettgatan 11A58335 Linköping5671912