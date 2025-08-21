Junior utvecklare till företag inom Försvarsindustrin
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och vidareutveckla autonoma drönarsvärmar och samtidigt bygga upp den förmåga som krävs i ett modernt försvar? Just nu söker vi åt kunds räkning en driven och teknikintresserad junior ingenjör. Så om du vill vara med och förändra försvarsindustrin med ny teknik så ska du skicka in din ansökan och bli en del av ett team där du får växa och bidra från dag ett. Ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
På uppdrag av kund söker vi nu en junior ingenjör som tycker det är kul med teknik, systemutveckling och som vill jobba med den senaste tekniken. Vi söker dig som är nyfiken, vill lära dig och vågar ställa frågor när det är något man inte förstår.
Vår kund är ett teknikfokuserat bolag inom försvarssektorn som verkar med stor självständighet men i nära samarbete med en etablerad industrikoncern. Företaget drivs av viljan att modernisera branschen genom avancerad mjukvara, autonoma system och innovativa utvecklingsmetoder. Med en startup-liknande kultur och hög teknisk kompetens kombineras snabb utveckling med praktisk tillämpning ute i fält.
Du erbjuds
• Mentorskap och stöd från seniora kollegor.
• Möjlighet att jobba med autonoma farkoster och annan spännande teknik.
• Frihet under ansvar - du styr din arbetsdag.
• En arbetsmiljö där din drivkraft och vilja att utvecklas är lika viktig som erfarenhet.
• En tillsvidareanställning via Academic Work med goda möjligheter till överrekrytering efter 12 månader. Fast månadslön erbjuds.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer alkohol- och drogtest att genomföras samt en hälsoundersökning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Jobba i team med seniora utvecklare som guidar dig i arkitektur, kod och test.
• Arbeta enligt agil metodik där bland annat stand-ups och sprintplanering ingår.
• Skriva kod i bland annat Python och jobba med moderna plattformslösningar.
• Testa din egen kod och vara med ute på fältet för att se hur lösningarna fungerar i verkligheten.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk bakgrund.
• Goda kunskaper i Python.
• Grundläggande kunskaper i Kubernetes och containerlösningar.
• Har ett stort teknikintresse - gärna visat genom hobbyprojekt.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Är svensk medborgare.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper och intresse inom embedded systems, elektronik och mekanik.
• Kunskaper inom cloudteknologier.
Vad du blir en del av
• Hos oss blir du en del av ett team som utvecklar framtidens försvarsförmåga för att möta en snabbt föränderlig hotbild. Vi arbetar proaktivt och använder teknik i framkant för att ta fram förmågor som bygger på verkliga operativa behov hos våra kunder. Vår teknikplattform för autonoma drönarsvärmar är modulär och skalbar, och kan tillämpas i flera domäner.
• Här får du vara med och skapa lösningar som gör konkret skillnad - i en tid då det verkligen behövs.
• Din arbetsplats ligger i hjärtat av Stockholm, bara fem minuters promenad från centralstationen. Det finns plats för fler engagerade personer som vill följa med på vår resa - och vi ser fram emot att höra från dig.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9468378