Junior underhållsingenjör till framtidsprojekt inom försvarsindustrin
2025-09-02
Vill du arbeta i teknikens framkant och samtidigt bidra till något större? Vi söker dig som är i början av din ingenjörskarriär och vill växa in i en spännande och viktig roll inom underhållsanalys och teknisk dokumentation. Här blir du en del av ett kompetent och välkomnande team där lärande, samarbete och utveckling står i fokus - i en verksamhet som gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som underhållsingenjör arbetar du i långsiktiga och samhällsviktiga projekt tillsammans med projektteam, kund och slutanvändare. Du blir en del av en resultatenhet som fokuserar på kommunikationslösningar och infrastruktur kopplad till försvarssektorn. Kunderna består främst av myndigheter och offentliga aktörer.
Teamet du tillhör arbetar tätt ihop, ofta i samma projekt, och med stor närhet till både teknik och beslutsfattare. Här får du möjlighet att växa in i rollen, med mycket stöd från erfarna kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta i projektform med underhållsplanering, systemanalyser och teknisk dokumentation
Ta fram användarmanualer, tekniska ordrar, underhållsbeskrivningar och reservdelslistor
Göra analyser kopplat till tillförlitlighet, tillgänglighet, livscykel och support
Undersöka och samla in information från flera delar av kedjan - du får ofta gräva djupt för att förstå helheten
Samarbeta nära utvecklingsteam, tekniker och konfiguratörer
Tillämpa riktlinjer och regelverk från Försvarsmakten och FMV
Arbeta med lösningar kopplade till både hårdvara, mjukvara och IT-system
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis underhåll, produkt-/systemutveckling, logistik eller motsvarande
Är teknikintresserad, noggrann och analytisk
Trivs med att samarbeta och tycker om att lära dig nya saker
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har du en viss erfarenhet av teknisk dokumentation, underhållsanalys eller liknande så är det meriterande.
Det här är en roll med stort utvecklingsutrymme - både för dig som är nyutexaminerad, eller för dig som har viss erfarenhet och vill ta nästa steg i karriären.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från vår kund och vår sida är att du blir direktanställd hos uppdragsgivaren efter 6-12 månader.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi tillämpar löpande urval, så tveka inte på att skicka in din ansökan nu direkt.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Placering: Arboga
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt
Kontaktperson: Linn Gustafsson
Lön: Fast månadslön
Om Friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
