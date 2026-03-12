Junior Trädgårdsmedarbetare 2026 - Gräsklippning & Enklare Trädgårdsarbete
Hemfrid i Sverige AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsodlarjobb i Stockholm
2026-03-12
Vi söker juniora trädgårdsmedarbetare!
Vill du jobba utomhus i sommar, få värdefull arbetslivserfarenhet och bidra till att skapa vackra utemiljöer? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi på Hemfrid söker nu juniora medarbetare för säsongarbete som vill klippa gräs och hjälpa till med enklare trädgårdsarbete i Stockholm. Det här är en toppenmöjlighet för dig som gillar att arbeta fysiskt, är ansvarstagande och nyfiken på att lära dig mer om trädgårdsyrket.
Om oss:
Vi är ett litet, familjärt team - det lilla trädgårdsbolaget i det stora! Våra chefer har själva jobbat som trädgårdsmästare och tillsammans har vi lång erfarenhet av branschen.
Vad innebär jobbet?
Klippa gräs hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar
Hjälpa till med lättare trädgårdsarbete som ogräsrensning och underhåll
Stötta våra team på plats när det behövs
Var?
Vi söker medarbetare både söder och norr om Essingen i Stockholm.
Vad vi söker hos dig
Du har B-körkort (bil ingår i tjänsten)
Du pratar svenska
Du gillar att jobba utomhus i alla väder
Du är noggrann, punktlig och inte rädd för att ta i
Vi erbjuder:
Timanställning under säsong
Kollektivavtal & försäkringar
Friskvårdsbidrag
Ett härligt team och möjlighet att växa med oss
Låter det intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande! Har du frågor? Kontakta oss gärna på HR@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid - tillsammans gör vi vardagen enklare!
