Junior Trädgårdsmedarbetare 2026 - Gräsklippning & Enklare Trädgårdsarbete

Hemfrid i Sverige AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm
2026-03-12


Vi söker juniora trädgårdsmedarbetare!
Vill du jobba utomhus i sommar, få värdefull arbetslivserfarenhet och bidra till att skapa vackra utemiljöer? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi på Hemfrid söker nu juniora medarbetare för säsongarbete som vill klippa gräs och hjälpa till med enklare trädgårdsarbete i Stockholm. Det här är en toppenmöjlighet för dig som gillar att arbeta fysiskt, är ansvarstagande och nyfiken på att lära dig mer om trädgårdsyrket.
Om oss:
Vi är ett litet, familjärt team - det lilla trädgårdsbolaget i det stora! Våra chefer har själva jobbat som trädgårdsmästare och tillsammans har vi lång erfarenhet av branschen.
Vad innebär jobbet?

Klippa gräs hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar


Hjälpa till med lättare trädgårdsarbete som ogräsrensning och underhåll


Stötta våra team på plats när det behövs



Var?

Vi söker medarbetare både söder och norr om Essingen i Stockholm.
Vad vi söker hos dig

Du har B-körkort (bil ingår i tjänsten)


Du pratar svenska


Du gillar att jobba utomhus i alla väder


Du är noggrann, punktlig och inte rädd för att ta i



Vi erbjuder:


Timanställning under säsong


Kollektivavtal & försäkringar


Friskvårdsbidrag


Ett härligt team och möjlighet att växa med oss


Låter det intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande! Har du frågor? Kontakta oss gärna på HR@hemfrid.se
Välkommen till Hemfrid - tillsammans gör vi vardagen enklare!

