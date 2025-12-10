Junior Trade Marketing Manager till ett spännande företag i Sundbyberg!
2025-12-10
Ett världsledande företag inom en snabbrörlig kategori, nyligen avknoppat från ett globalt FMCG-bolag, söker nu en driven och strukturerad Junior Trade Marketing Manager. Företaget präglas av en stark tillväxtkultur, entreprenörsanda och passionen att skapa extraordinära produktupplevelser. Vi söker dig som vill göra avtryck och forma framtiden inom en spännande kategori!
OM TJÄNSTEN
Som Junior Trade Marketing Manager blir du nyckeln till tillväxt genom att leda strategisk handelsmarknadsföring. Ditt huvudansvar är att påverka kund- och konsumentbeteendet vid köptillfället genom att utveckla och implementera vinnande strategier för både detaljhandeln och externa försäljningsställen.
Kärnuppdraget är att förvandla kund- och shopperinsikter till konkreta aktiviteter som leder till ökad försäljning och tillväxt i kategorin. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och driva tillväxten inom Sveriges roligaste kategori? Varmt välkommen med din ansökan idag!
Detta är ett konsultuppdrag med omgående start och förväntas sträcka sig till sista augusti 2026. Arbetet sker på kontoret i Sundbyberg, men vår kund tillämpar en flexibel 50/50 remote-lösning. Dessutom erbjuds flexibel arbetstid, vilket är en attraktiv förmån hos bolaget.
ARBETSUPPGIFTER
• Utveckla och integrera Trade Marketing-strategier för samtliga kontaktpunkter
• Analysera shopper-insikter för att definiera hinder och triggers för köp
• Leda utvecklingen och exekveringen av best-in-class POS-material i samarbete med byråer
• Ta fram varumärkesmaterial för kundmässor
• Utveckla skräddarsydda Trade Marketing-program för nyckelkunder (både In Home och Out of Home)
• Säkerställa att aktiviteter levereras i tid, håller budget och ger positiv ROI
VI SÖKER DIG SOM
• Nu avslutar eller har avslutad examen inom relevant område (utbildning på eftergymnasial nivå)
• Har god kunskap och förståelse för Shopper Marketing och hur man översätter insikter till säljdrivande aktiviteter
• Har uppnått synliga resultat inom försäljning och/eller marknadsföring
• Är flytande i svenska och engelska (tal och skrift)
• Har erfarenhet av projektledning
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av Trade/Shopper Marketing och/eller Brand Management
• Har erfarenhet från FMCG
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driv och struktur
• Du har ett högt inre driv, ett starkt öga för detaljer, och förmåga att hantera flera komplexa arbetsflöden samtidigt.
• Proaktivitet
• Du är en self-starter som tar ägarskap och får saker att hända utan att invänta instruktioner.
• Resultatfokus & analys:
• Du är analytiskt lagd med en passion för affärstillväxt.
• Relationsbyggare
• Du är en utmärkt kommunikatör med förmåga att förhandla och påverka internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
