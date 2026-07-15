Junior Test- och Serviceingenjör till innovativt bolag i Malmö
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Har du ett stort tekniskt intresse och vill arbeta i en innovativ miljö med avancerad automationsutrustning och kundanpassade lösningar? Vi söker nu en Junior Test- och Serviceingenjör till vår kunds team i Malmö där du får möjlighet att arbeta med spännande teknik, problemlösning och projektleveranser inom automation.
Ansök redan idag – vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen får du en varierad och praktisk arbetsvardag där du arbetar både inhouse och ute hos kund. Som Test- och Serviceingenjör kommer du att arbeta med driftsättning, service, support, installation och felsökning av maskiner och automationsutrustningar.
Varje projekt är unikt och du får möjlighet att arbeta med kundanpassade lösningar tillsammans med erfarna kollegor inom automation. Merparten av uppdragen sker i Sverige, men resor internationellt kan förekomma. Rollen innebär även mycket kundkontakt, vilket gör att vi söker dig som trivs med att samarbeta, skapa förtroende och hitta lösningar tillsammans med kunden.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Genomföra service, felsökning och driftunderhåll av automationsutrustningar
Delta vid testning, verifiering och dokumentation av tekniska lösningar
Medverka vid installation, montage och driftsättning av specialmaskiner
Identifiera och dokumentera avvikelser samt bidra till förbättringar vid testning
Delta i krav- och designgranskningar tillsammans med projektteam
Bidra i projektleveranser och samarbeta med kollegor inom automation, konstruktion och eftermarknad
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsutbildning inom mekatronik, automation, elektroteknik eller motsvarande
Har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas inom automation och industriella lösningar
Har erfarenhet av PLC-system, exempelvis Siemens eller Beckhoff.
Har erfarenhet av felsökning, installation eller driftsättning inom industriell miljö.
Har B- körtkort
Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis fordons-, kärnkrafts- eller läkemedelsindustrin. Erfarenhet av robotprogrammering, maskinoptimering, elinstallation eller arbete som maskinoperatör är också meriterande.
Vidare lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Därför söker vi dig som är nyfiken, initiativtagande och gillar att ta ansvar. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att arbeta praktiskt med tekniska utmaningar. Som person är du kommunikativ, självgående och har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor. Du motiveras av att utvecklas, lära dig nya saker och bidra till att skapa smarta och effektiva lösningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Arlöv
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Selma Malja selma.malja@friday.se
, Laura Hamari laurahamari@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
10003497