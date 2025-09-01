Junior Teknisk Projektledare med fokus mot mjukvara
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du leda tekniska projekt som gör verklig skillnad - och
samtidigt vara med och utveckla framtidens signalspaningssystem?
Hos vår kund får du inte bara en nyckelroll i ett högteknologiskt team, du blir
också en del av ett uppdrag som sträcker sig långt bortom kod och
kravspecifikationer. Här kombineras avancerad mjukvaruutveckling med
samhällsviktig teknologi - och du är med från idé till färdig lösning. Är du
redo att ta nästa steg i din karriär och samtidigt bidra till något större?
Rollbeskrivning
I rollen som teknisk projektledare kommer ingå i en grupp av
14 kollegor som jobbar med fokus område av mjukvara där ni tillsammans kommer
jobba från ax till limpa med att utveckla signalspaningsutrustning för land och
sjösystem.
För att trivas i rollen har du en förmåga att driva ditt arbete framåt och har
inga problem att kunna hjälpa, leda andra kollegor framåt i projektet. Du har en social förmåga och förstår hur du
behöver kommunicera med olika målgrupper. Resor i tjänsten inom EU förekommer.
Arbetsuppgifterna inkluderar bla
• Ingår i projektgruppen där du tillsammans med projektledare
kommunicerar mål/ansvar till resterande grupp
• Dokumentationsarbete
• Hantering av kravställning
• Vara med och planera ut spaningsplatser för kommande arbete
• Rapportskrivning
• Verifiering, testning, uppsättning av mjukvaran
• Nära samarbete med slutkund förekommer
• Program som användas är exempelvis: Back/frontend
program, Java, Phyton, HMI, C++,
Javascript Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
• Högskole-civilingenjörsutbildning inom teknisk
fysik/elektro/farkost eller signalbehandling/makrovågor (mjukvara)
• 2-3år arbetslivserfarenhet som exempelvis, elektronik utvecklare, systemingenjör, verifiering, programmering
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande
bestämmelser (krav på visst medborgarskap kan förekomma)
Meriterande
• Erfarenhet från försvaret eller från dess produkter
• Genomför lumpen Om företaget
Vår kund började som en flygplans tillverkare och har sedan
dess utvecklats till en global ledare inom försvars-, flyg- och
säkerhetslösningar. Vår kund spelar idag en avgörande roll för att säkerställa
säkerhet och trygghet runt om i världen genom att erbjuda banbrytande lösningar
som stärker försvarsförmågan, skyddar gränser och ökar motstånds kraften mot nya
hot.
En gedigen introduktion kommer presenteras på plats
Om Framtiden
Vi på Framtiden brinner för att skapa möjligheter - på
riktigt.
Genom vår expertis inom bemanning och rekrytering hjälper vi
människor att hitta rätt jobb och företag att hitta sina framtida stjärnor. Vi
är specialister på att matcha talanger med arbetsplatser där de verkligen kan
växa och göra skillnad.
Med kontor på sju orter runt om i Sverige är vi nära både
våra kunder och kandidater.
För den här tjänsten får du en unik möjlighet att börja din
resa som konsult hos oss på Framtiden under cirka 6 månader - med sikte
på att sedan gå över till en anställning hos vår kund. Under tiden hos oss får
du stöd av en dedikerad konsultchef, trygghet genom kollektivavtal och en
arbetsgivare som verkligen ser dig.
Redo att ta nästa steg? Vi är med dig hela vägen.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Kompetensbaserad intervju
med Framtiden
• Referenstagning
• Intervju med kundbolaget
• Godkänd säkerhetsprövning
Villkor
Startdatum: årsskiftet
eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm Järfälla, kommer flytta till Solna
i början av 2026
Arbetstider: Dagtid 8-17, möjlighet till flex
Omfattning: 100%
Urval sker löpande, Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
