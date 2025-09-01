Junior Teknisk Produktspecialist till IT-avdelningen
2025-09-01
Vi söker nu drivna och engagerade Tekniska produktspecialister som vill ansvara för att förvalta och utveckla Polisens forensiska förmågor.
Arbetsplatsbeskrivning
IT-avdelningen driver all utveckling av IT inom polisen och satsar stort på att stärka myndigheten med specialistkompetens och den senaste teknologin.
Enheten Utrednings-, lagförings- och forensiska system har ett helhetsansvar för utveckling och inköp av IT-system till polisens utredningsverksamhet, den forensiska verksamheten och andra områden relaterade till polisens brottsbekämpande uppdrag. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Sektionen Forensiska system ansvarar för att utveckla och förvalta system med syfte att effektivisera och öka den forensiska förmågan inom brottsbekämpning. Vi hanterar både egenutvecklade och inköpta system av olika karaktär i nära samverkan med både verksamhetsrepresentanter (såsom forensiker, kriminaltekniker och utredare), externa leverantörer samt med vår interna organisation.
Du kommer att utföra bl.a konfiguration, felsökning och bistå med support i de fall en djupare systemkompetens är nödvändig. Som junior teknisk produktspecialist hanterar du våra köpta applikationer, som huvudsakligen körs i Windows- och Linuxservermiljöer.
Vi jobbar i självorganiserande team där du som medarbetare har ansvar för att leverera verksamhetsnytta genom att utveckla och förvalta våra system och produkter. Därmed erbjuds stora möjligheter att påverka det dagliga arbetet. Vi tar fram lösningar tillsammans med den operativa verksamheten vilket ofta innefattar studiebesök och verksamhetspraktik.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
gymnasieutbildning, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
minst ett års relevant arbetslivserfarenhet inom IT-avdelning eller motsvarande som Polismyndigheten bedömer relevant
erfarenhet inom teknisk support
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av felsökning i klient- och servermiljöer
erfarenhet av att administrera en Windows- och /eller Linux-servermiljö
cloud-kompetens på grundläggande nivå
erfarenhet av SQL Server
erfarenhet av projekt/uppdragsledning
erfarenhet av att arbeta med leverantörer
erfarenhet av Confluence och JiraDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsfokuserad som vågar ta dig an arbetsuppgifter där förutsättningarna inte alltid är helt klarlagda. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är proaktiv och har ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt till verksamhet, kollegor, chefer och andra som berörs. Du tar eget ansvar och arbetar på ett strukturerat sätt där dokumentation är en naturlig del av jobbet. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Arbetsort: Linköping och Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknisk Produktspecialist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan i form av CV och besvarade urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 15 september 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A513.862/2025 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1) Har du för funktionen relevant eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som bedöms likvärdig? Om ja, berätta närmare om din utbildning/motsvarande förvärvad erfarenhet.
2) Har du minst ett års erfarenhet inom IT-avdelning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten? Om ja, berätta närmare om din yrkesroll och hur dina huvudsakliga ansvarsområden/erfarenheter/kompetenser ser ut.
3. Har du erfarenhet av teknisk support? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens.
4. Har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska? (Ja eller nej)
5. Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
6. Har du erfarenhet av felsökning i klient- och servermiljöer? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
7. Har du erfarenhet av att administrera en Windows- och /eller Linux-servermiljö? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens inom detta område.
8. Har du cloud-kompetens på grundläggande nivå? Om ja, berätta närmare om din kompetens.
9. Har du erfarenhet av SQL Server? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
10. Har du erfarenhet av projekt/uppdragsledning? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
11. Har du erfarenhet av att arbeta med leverantörer? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
12. Har du erfarenhet av Confluence och Jira? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
