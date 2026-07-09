Junior tekniker sökes till vårt grymma team i Luleå - är det du?
Eltel Networks Infranet AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2026-07-09
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Är du i starten av din karriär inom teknik och söker en varierande roll där du får stora möjligheter att utvecklas och prova nytt? Då har du kommit rätt!
Eltel har vunnit nya affärer och vi behöver förstärka vårt team i Luleå med fler tekniker!😊
Vilka är min arbetsuppgifter? ⚡👷♀️⚒️
Som tekniker hos oss upprätthåller du kritisk infrastruktur; du bygger och servar framtidens kommunikationsnät helt enkelt. Arbetsuppgifterna består främst i att jobba med att bygga fastighets- och kontorsnät, sätta upp uttag, installera utrustning - ex skärmar eller projektorer - sånt som behövs i kontorsmiljö helt enkelt.Exempel på arbetsuppgifter:
Dra fiber-och kopparnät
Montera uttag och accesspunkter
Montera utrustning i konferensrum
Montera kablar för datanät till nya arbetsplatser
Sätta kabelstegar
Kontaktera koppar
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Enklare eljobb
I vissa fall kan även lättare elarbeten samt svetsning och blåsning av fiber förkomma. Arbetet sker oftast inomhus.
Som tekniker har du många olika kontakter, dels med vår produktionsplanerare som fördelar och lägger ut arbetet på tillgängliga tekniker och dels med kund när det behövs. Ibland behöver du själv se till att införskaffa det som behövs för att lösa problemet åt kund, då är kommunikation A och O.
Du tidrapporterar dagligen via telefon eller dator och rapporterar löpande under och efter utfört arbete. Självklart håller du en nära dialog med vår produktionsplanerare och våra kunder så att de är uppdaterade om hur arbetet fortlöper.
Du arbetar i huvudsak i Luleå men resor kan förekomma då vi alltid hjälper varandra i teamet vid behov.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? 💫
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor på cirka 25 medarbetare varav 2 gruppchefer (Niklas och Jonathan). Vi är ett sammansvetsat gäng i Norrbotten som jobbar både självständigt och tillsammans. Vi står för arbetsglädje och fokus på leverans! Du rapporterar till gruppchef Niklas som har ett rakt och tydligt ledarskap samtidigt som han är varm, omtänksam och inte tror på detaljstyrning. Det viktiga är att du gör din grej med förtroende!
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill – både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
Har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
Ett genuint teknikintresse
Har god svenska i tal och skrift samt god förståelse i engelska
Har B-körkort för manuell växellåda
Som person är du engagerad och gör det som krävs för att lösa uppgiften och drivs av att hålla en hög kundnöjdhet. Du är självständig och har lätt för att kommunicera både med kollegor och kunder. Om du dessutom gillar att ha roligt på jobbet och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor så är denna roll perfekt för dig!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person. 💫
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därför är godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap ett krav.
Ytterligare information
Annonsen avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Under sommaren kan återkoppling ta längre tid än vanligt så vi tackar redan på förhand med ditt tålamod.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! 🌈
Om du har frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sandra.veres@eltelnetworks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
999 99 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9998484