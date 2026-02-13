Junior Tax Accountant till ledande bolag
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
Till vår kund som är ett världsledande företag inom lastbils- och busstillverkning tillsätter SJR nu en Junior Tax Accountant. Detta är ett konsultuppdrag med start 2/3 och som sträcker sig året ut med chans till förlängning.
Företaget tillämpar en hybrid modell där du förväntas jobba på plats i Södertälje ca 2-3 dagar i veckan. I denna process kommer en bakgrundskontroll göras på slutkandidaten.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som Junior Tax Accountant kommer du stötta Manager HAMG i arbetet med att driva och dokumentera skatteprocesser kopplade till internationella medarbetare globalt. Rollen innebär att arbeta med utveckling och strukturering av tax compliance processer samt bidra till framtagandet av nya skattepolicys som ska användas av Global Mobility teamet, som hanterar alla internationella utstationeringar inom organisationen.
Ansvarsområden
• Arbeta i projekt kopplade till dokumentation och utveckling av tax compliance processer
• Stödja utvecklingen av nya skattepolicys för Global Mobility teamet
• Säkerställa att processer kopplade till internationella medarbetare följer relevanta regelverk
• Samarbeta med interna funktioner och bidra till förbättringar inom global mobilitet
• Understödja kunskapsöverföring och strukturering av processer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har minst två års praktisk erfarenhet av skatte/taxfrågor kopplade till expats eller internationella medarbetare. För att lyckas i rollen tror vi att du tidigare arbetat inom ett Global Mobility team på företag alternativt som skattetrainee eller konsult på en revisions/redovisningsbyrå. Du har god projektledningsförmåga och trivs med att driva arbete framåt i en internationell miljö.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du självgående, ansvarstagande och analytisk. Du arbetar strukturerat och har lätt för att sätta dig in i komplexa regelverk och processer. Du är kommunikativ, samarbetar väl med olika intressenter och är bekväm i att arbeta i en global organisation. Då rollen innebär internationella kontakter är det viktigt att du uttrycker dig obehindrat på engelska.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Talent Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
