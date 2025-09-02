Junior systemutvecklare till bolag inom försvarssektorn
2025-09-02
Tog du nyligen examen inom systemutveckling och vill arbeta med teknik i framkant? Vi söker nu en nyexaminerad systemutvecklare som vill kicka igång karriären med oss. I denna roll blir du en viktig del av ett engagerat team där du arbetar agilt med verktyg som JIRA och tar dig an både nyutveckling och felsökning i C++. Utöver själva programmeringen kan rollen även innehålla uppgifter inom systemadministration, där du får överblicka systemens funktion och bidra till att allt fungerar smidigt.
En unik del av arbetet är att du även kommer att agera operatör för simulatorbaserade demonstrationer - ibland på plats hos kund eller på mässor. Du ansvarar då för att presentationerna är tekniskt stabila och anpassade efter målgruppen, och du får möjlighet att visa upp ditt arbete i verkliga situationer.
Rollen är placerad i Linköping
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. Du kommer att coachas av en mentor på ditt uppdrag samt en konsultchef på Nexer Tech Talent. Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och bjuds ofta in på gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, afterwork och lunchträffar.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och har en examen inom relevant område.
Har kunskaper inom C++ och Linux
Som person är du utvecklings- och lösningsorienterad samt en lagspelare.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.hedlund@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962) Arbetsplats
Nexer Tech Talent Kontakt
Kristofer Hedlund kristofer.hedlund@nexergroup.com Jobbnummer
9488335