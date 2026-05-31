Junior systemutvecklare med intresse för mobil teknik
Hirely AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-05-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär inom systemutveckling och drivs av ett stort tekniskt intresse? Har du testat på apputveckling genom studier, hobbyprojekt eller egna initiativ och vill fortsätta utvecklas i en modern och agil miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-05-31Om företaget
Vår kund är ett internationellt teknikdrivet bolag som utvecklar innovativa digitala produkter och tjänster för miljontals användare världen över. I Malmö finns ett av företagets utvecklingscenter där man satsar långsiktigt på både teknik och människor.
Du blir en del av ett team som arbetar med utvecklingen av affärskritiska mobilapplikationer i en miljö präglad av samarbete, kunskapsdelning och kontinuerligt lärande. Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och mentorer i ett team där nyfikenhet och teknikintresse värderas högt.
Om rollen
I rollen som junior utvecklare kommer du vara med och utveckla moderna mobilapplikationer tillsammans med teamet. Du blir delaktig i hela utvecklingsprocessen - från idé och design till implementation, test och vidareutveckling.
Du kommer arbeta nära både utvecklare och andra funktioner i teamet för att skapa stabila, användarvänliga och skalbara lösningar. Fokus ligger inte på att du redan ska vara expert inom native-utveckling, utan på att du har ett genuint intresse för teknik och vill fortsätta utvecklas inom modern mjukvaruutveckling.
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Mero, med ambitionen att övergå i en direktanställning hos kund på sikt.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken på teknik och motiveras av att lära dig nya saker. Du gillar problemlösning, tar initiativ och trivs i en miljö där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemutveckling eller motsvarande
Har ett stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas som utvecklare
Har testat programmering genom studier, projekt eller arbete
Har grundläggande förståelse för modern systemutveckling och versionshantering, exempelvis Git
Är nyfiken på mobil teknik, appar och användarupplevelse
Övrig information
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på alice@mero.se
eller 070-970 01 91.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Mero Rekrytering Jobbnummer
9937962