Junior systemingenjör - tekniska produkter och system
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-06-25
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Vill du arbeta med teknik som gör skillnad på riktigt – och samtidigt utvecklas i rollen som systemingenjör? Här får du möjlighet att bli en del av en teknisk miljö där samarbete är i fokus för att komplexa system ska fungera som helhet.
Vi söker dig som har en relevant teknisk utbildning i grunden och som redan hunnit samla på dig minst ett års arbetslivserfarenhet från en teknisk roll. Du är fortfarande tidig i karriären, men har fått praktisk förståelse för tekniska system, dokumentation, krav, test, nätverk eller tekniskt samarbete i projektmiljö.
Hos vår kund får du arbeta nära erfarna kollegor och steg för steg utvecklas inom systemteknik, kommunikationssystem och försvarsrelaterade tekniska lösningar. Sök redan idag - vi rekryterar löpande!
OM TJÄNSTEN:Som systemingenjör blir du en del av arbetet med tekniska system genom produktens livscykel – från krav och design till test, verifiering och dokumentation. Du kommer att arbeta i projekt där flera teknikområden möts och där samarbete är centralt.
Rollen kan bland annat innebära att du:
Krav och dokumentationArbetar med att förstå, strukturera och följa upp tekniska krav. Du bidrar till att dokumentation hålls uppdaterad och att krav går att spåra genom utvecklingsprocessen
Tekniskt samarbeteStöttar i koordinationen mellan olika teknikområden, exempelvis mjukvara, elektronik, mekanik och test. Du får lära dig hur olika delar av ett system påverkar varandra
Systemförståelse och tekniska lösningarBidrar till att analysera systemlösningar, gränssnitt och tekniska beroenden. Med tiden får du ta större ansvar för att se hur delarna hänger ihop i helheten
Test, verifiering och kvalitetMedverkar i verifiering, validering och felsökning för att säkerställa att systemet uppfyller ställda krav. Du får även arbeta med risker, avvikelser och förbättringar tillsammans med mer seniora kollegor
SÖKER DIG SOM:Har en teknisk utbildning inom exempelvis:MaskinteknikElektroteknikTeknisk fysikMekatronikAutomation
Har ett intresse för komplexa tekniska system och vill förstå hur hårdvara, mjukvara, elektronik och mekanik samverkar
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska, både i tal och skrift
MERITERANDE:
Det är positivt om du har kommit i kontakt med något av följande genom utbildning, LIA, examensarbete eller tidigare arbete:
Kravhantering eller kravverktyg, exempelvis DOORS, Polarion eller liknande.
System engineering, MBSE, SysML eller modellbaserat arbetssätt.
Test, verifiering, validering eller teknisk felsökning.
V-modellen, agila arbetssätt eller annan strukturerad utvecklingsmetodik.
Försvarsindustri, flyg, fordon, industri, automation eller annan tekniskt komplex verksamhet.
Riskanalys, kvalitetssäkring eller teknisk dokumentation.
VAD DU ERBJUDS:Hos vår kund får du arbeta tillsammans med några av Sveriges mest erfarna systemingenjörer inom försvarsområdet
Du får en tydlig introduktion, stöd av seniora kollegor och möjlighet att utvecklas mot mer avancerade systemroller över tid
Rollen passar dig som vill bygga en långsiktig karriär inom systems engineering. Erfarenhet från försvarssektorn är mycket eftertraktad och ger en stark grund för framtida roller inom exempelvis flyg, fordon och avancerad produktutveckling
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är ett konsultuppdrag på lång sikt, där du blir anställd av Friday och arbetar på plats hos vår kund i Arboga. Som konsult hos Friday finns vi med dig genom hela uppdraget och ser till att du har rätt förutsättningar att lyckas.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Arboga
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ÖREBRO Arbetsplats
Friday Mitt AB Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9979903