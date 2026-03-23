Junior supporttekniker sökes till sommaruppdrag i Stockholm!
Vill du få in en fot i IT-branschen och arbeta hands-on med teknik i en viktig samhällsverksamhet? Nu söker vi en supporttekniker till ett spännande konsultuppdrag i Täby!
I rollen kommer du arbeta nära användare och hantera IT-utrustning i en varierad vardag där service och noggrannhet står i fokus
Om uppdraget
Som supporttekniker arbetar du med cirkulär hantering av hårdvara för både medarbetare och elever. Det innebär att du kontrollerar, iordningställer och vid behov utrangerar IT-utrustning.
Du kommer även att:
arbeta i supportdesk och hjälpa användare på plats
hantera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem
ge support ute i olika verksamheter
arbeta på plats i Täby
Kvällsarbete kan förekomma.
Skakrav
• Krav på tidigare erfarenhet för att uppnå kompetensnivå 1 ska styrkas med CV * Körkort är ett krav
Meriterande
• Stark kommunikativ förmåga på svenska * Förståelse för vikten av att hålla hög servicenivå samt att ha ett professionellt och positivt kundbemötandePubliceringsdatum2026-03-23Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas vid intervju
Arbetet utförs på plats i uppdragsgivarens lokaler
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Omfattning
Plats: Täby Omfattning: 100% (40 h/vecka) Period: 8 juni 2026 - 21 augusti 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7447022-1908531".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 STOCKHOLM
