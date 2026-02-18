Junior Supply Chain Specialist med fokus på orderflöden och logistik
2026-02-18
Som Parts Order Manager blir du snabbt en nyckelperson i leveransflödet och får arbeta nära både verksamheten och internationella marknader. Rollen är för dig med relevant utbildningsbakgrund och som på något sätt samlat på dig lite arbetslivserfarenhet inom logistik. Har du dessutom ett intresse för digitalisering, automatisering och nya tekniska arbetssätt (gärna kopplat till data eller AI) - då är rollen för dig!
OM TJÄNSTEN:
Som Parts Order Manager har du en central funktion mellan verksamheten och återförsäljare i Europa och internationella marknader. Du arbetar med orderflöden, logistikfrågor och systemrelaterade processer och säkerställer att leveranser fungerar effektivt även när förutsättningarna förändras.
Du samarbetar nära flera funktioner i leveranskedjan, exempelvis inköp, planering och operations, och får snabbt en bred förståelse för hur ett globalt supply chain-flöde fungerar i praktiken. Rollen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och passar dig som vill ta ansvar tidigt i karriären. Resor förekommer vid behov.
ARBETSUPPGIFTER:Vara kontaktperson för återförsäljare i frågor kring reservdelsorder och logistik
Säkerställa effektiva orderflöden och arbeta i affärs- och ordersystem
Driva aktiviteter kopplade till restorder tillsammans med interna team
Stötta marknader i leverans- och supply chain-relaterade frågor
Utbilda återförsäljare i orderprocesser och system
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till effektivare arbetssätt
Samarbeta tvärfunktionellt genom hela leveranskedjan
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial ingenjörsutbildning inom relevant område, såsom logistik, industriell ekonomi eller liknande
Har praktisk erfarenhet från logistik, supply chain, planering eller orderflöden, exempelvis genom arbete, praktik eller traineeprogram
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du driven, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och varierande tempo samt har intresse för digitalisering, automatisering och nya tekniska arbetssätt, gärna kopplat till data eller AI. För att lyckas i rollen tror vi också att du är strukturerad, prestigelös och ansvarstagande.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
