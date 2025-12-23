Junior ställare / produktionstekniker rätt mindset viktigare än CV

Habo Plast AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Habo
2025-12-23


Vi söker inte någon som kan allt - vi söker någon som vill bli riktigt bra.
Har du grundförståelse för teknik, gillar att lösa problem och har hög energi? Då kan detta vara starten på en riktigt vass teknisk karriär.
Din roll
Du kommer att jobba nära seniora kollegor och växa in i rollen.
Du kommer att:
Assistera och på sikt självständigt ställa in formsprutningsmaskiner
Lära dig hur man skapar stabila processer
Programmera enklare robotsekvenser och plocklösningar
Hjälpa till vid felsökning av maskiner, sensorer och el
Delta i förbättringsarbete och provkörningar
Dokumentera inställningar och lärdomar

Vi söker dig som:
Har teknisk bakgrund (industri, el, automation, plast, mekanik - formell eller praktisk)
Är nyfiken, orädd och lösningsfokuserad
Har lätt för att läsa, förstå och testa dig fram till lösningar
Gillar tempo och ansvar
Är mer extrovert än introvert - du pratar, frågar och driver på
Har hög energi och stolthet i att få saker att fungera
Talar svenska obehindrat

Du behöver inte kunna allt från dag ett - men du måste vilja lära dig snabbt.
Hos oss får du:
Tydlig handledning och kunniga sparringpartners
En tekniskt utvecklande vardag
Möjlighet att växa till process-ställare eller produktionstekniker
En arbetsplats där engagemang och initiativ värderas högt

Fakta
Plats: Habo, Baskarp (utanför Habo)
Arbetstid: Måndag-fredag 06:30-16:00 (fredagar till 13:00)
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-12-23

Kontaktuppgifter för detta jobb
Henric Hjalmarsson, platschef
Telefon: 070-7987143
E-postadress: henric.hjalmarsson@haboplast.se
Vi intervjuar löpande, skicka gärna in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: henric.hjalmarsson@haboplast.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Habo Plast AB (org.nr 556132-3287)
Naxosgatan 3 Baskarp (visa karta)
566 92  HABO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Henric Hjalmarsson
henric.hjalmarsson@haboplast.se
0707987143

Jobbnummer
9663630

