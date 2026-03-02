Junior Sjöspeditör till företag i Göteborg
Har du en utbildning inom spedition och vill bygga vidare på din arbetslivserfarenhet? Har du dessutom genomfört LIA eller arbetat med sjöexport sedan innan? Just nu söker vår kund i Göteborg en engagerad Sjöspeditör för ett långt uppdrag i Göteborg - perfekt för dig som vill utvecklas inom branschen.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 24 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Företaget. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Mer information gällande vilket kundföretag det gäller kommer du få senast under intervjutillfälle.
Arbetsuppgifter
I denna roll som Sjöspeditör arbetar du med att stötta upp det dagliga arbetet inom sjöspedition. Du kommer att arbeta nära erfarna speditörer och bidra i flera delar av transportflödet. Dina huvudsakliga uppgifter innefattar att hantera bokningar, registrera uppdrag i affärssystemet, bevaka lastningar och säkerställa att informationen är uppdaterad och korrekt. Du har också en del kontakt med kunder och leverantörer via mejl, där du besvarar frågor och följer upp ärenden.
• Hantera bokningar
• Registrera uppdrag i system
• Bevaka lastningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad eftergymnasial utbildning inom spedition
• LIA/Arbetslivserfarenhet av sjöexport är högst meriterande
• God dator och systemvana, kunskaper i CargoWise är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
För att vara framgångsrik i denna roll är du en snabblärd och driven person som snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter. Du har en stark vilja att utvecklas, är analytisk och lär dig gärna mer om logistik och sjöspedition. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en miljö där tempot är högt och där du får ta ansvar. Din förmåga att snabbt anpassa dig och bidra till teamets gemensamma mål gör dig till en värdefull resurs under hela uppdraget.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av denna rekryteringsprocess kommer en kontroll av belastningsregistret att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
