Junior säljare till växande bolag i Stockholm
Elevra AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elevra AB i Stockholm
Om rollen
Vi på Elevra söker nu efter juniora säljare i Stockholm. Tjänsten är för vår kund och riktar sig till dig som är säljare eller vill utvecklas inom försäljning.
I rollen kommer du att arbeta med utgående samtal till leads och prospekts, där du aktivt identifierar affärsmöjligheter och bygger relationer med potentiella kunder. Du skräddarsyr lösningar utifrån varje kunds unika behov och säkerställer en professionell och värdeskapande dialog. Arbetet innebär även att du dokumenterar samtal och säljstatistik i kundens CRM-system samt samarbetar nära med teamledare och coacher för att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-01-30KvalifikationerKvalifikationer
Stark kommunikativ förmåga
Målmedveten och självgående
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet inom liknande roll
Intresse för tech, media eller SaaS
Tidigare arbete på säljbolag
Vem är du?
Vi söker dig som är social, framåt och affärsmässig. Du är driven och målinriktad med en stark drivkraft att lyckas i ditt jobb. Då du samtalar med privatpersoner över telefon är det viktigt att du har en personlig mognad, en ödmjuk framtoning och att kunna inge förtroende. För att trivas i rollen ser vi att du motiveras av att skapa affärer i en energifylld miljö. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera ditt arbete och prioritera rätt saker, dvs affären med god kundnöjdhet. Du känner dig helt enkelt hemma i en het och fartfylld bransch!
Lön
För denna tjänst erbjuds fast lön + provision per affär Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elevra AB
(org.nr 559545-6194)
113 45 STOCKHOLM Jobbnummer
9713059