Junior säljare till Tryggsams huvudkontor
2025-08-21
Är du i början av din karriär och vill tjäna pengar, utvecklas och ha kul på jobbet? Då är Tryggsam rätt plats för dig!
Vi jobbar med ID-skydd och personlig säkerhet och växer snabbt - därför söker vi fler drivna säljare till vårt team. Här behöver du ingen erfarenhet, vi ger dig allt du behöver genom utbildning och coachning.
Vad du gör: Ringer både nya och befintliga kunder
Säljer marknadens bästa ID-skydd
Jobbar i team och utvecklas varje dag
Vad du får: Garantilön + provision (ingen takgräns )
Utbildning & chans att klättra i företaget
Friskvårdsbidrag, massage & gemensamma frukostar
Tävlingar, AW:s & roliga kickoffs
Om jobbet Heltid, måndag-fredag 09:00-18:00
Plats: Hästholmsvägen 28, Stockholm
Vem du är: Positiv och social
Taggad på att utvecklas
Talar och skriver flytande svenska
Är du redo att växa med oss? Ansök nu och bli en del av Tryggsam!
Sista dag att ansöka är 2026-02-07

Detta är ett heltidsjobb.
Tryggsam i Sverige AB (org.nr 556920-4091)
Tryggsam
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com
9469962