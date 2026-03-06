Junior säljare sökes, tjäna 20 000 - 50 000kr/mån
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
Vi växer och söker nu drivna och ambitiösa säljare som vill utvecklas inom försäljning och bygga en stark karriär.
Hos oss får du arbeta i ett energifyllt team där prestation belönas och där du har möjlighet att påverka din egen inkomst.
VAD VI ERBJUDER
Attraktiv provisionsmodell
Möjlighet att tjäna 20 000 - 50 000kr per månad
Säljutbildning och kontinuerlig coaching
Tävlingar och Bonusar
Snabba utvecklingsmöjligheter inom företaget
VI SÖKER DIG SOM
Är 18-23 år
Är driven och målmedveten
Trivs i en tävlingsinriktad miljö
Har god social förmåga
Vill utvecklas inom försäljning
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - vi lär dig allt du behöver.
OM ROLLEN
Som säljare arbetar du med att kontakta kunder och presentera våra tjänster/produkter. Du arbetar mot tydliga mål och blir en del av ett team där alla strävar efter att nå toppresultat.
ANSÖKAN
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: fadi@smart-solutions.se
Detta är ett heltidsjobb.
Smart Solutions M.S AB (org.nr 559474-7726), https://www.smart-solutions.se/
Smart Solutions AB Jobbnummer
9781442