Junior säljare sökes - starta din säljkarriär hos oss

Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-20


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Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du starta din säljkarriär på riktigt? Vi på Recruitive AB söker, på uppdrag av flera växande bolag i Stockholmsområdet, dig som är social, tävlingsinriktad och taggad på att jobba med försäljning.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av försäljning, men det är meriterande om du har provat på outbound-samtal, kundkontakt eller haft en tävlingsinriktad fritid, till exempel via idrott. Det viktigaste för oss är att du är målmedveten, gillar att prata med människor och vill utvecklas snabbt i en roll där dina resultat syns direkt.

Vi rekryterar just nu till flera roller inom bland annat tech, digital marknadsföring och resetjänster, där du får jobba med hela säljprocessen – från första kontakt och behovsanalys till avslut och uppföljning. Du får en gedigen upplärning, tät coachning och en fast lön i kombination med provision utan tak.

Vi ser gärna att du:
• Är minst 18 år och kan jobba heltid
• Talar och skriver svenska flytande
• Är bekväm i telefon och trivs med att arbeta mot tydliga mål
• Vill bygga en långsiktig karriär inom sälj, med goda möjligheter att avancera till mer seniora roller

Skicka in din ansökan redan idag – vi matchar dig mot rätt uppdrag och hjälper dig komma igång!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7WJN4".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recruitive AB (org.nr 559072-9546)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
10007306

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