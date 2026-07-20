Junior säljare sökes - starta din säljkarriär hos oss
Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du starta din säljkarriär på riktigt? Vi på Recruitive AB söker, på uppdrag av flera växande bolag i Stockholmsområdet, dig som är social, tävlingsinriktad och taggad på att jobba med försäljning.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av försäljning, men det är meriterande om du har provat på outbound-samtal, kundkontakt eller haft en tävlingsinriktad fritid, till exempel via idrott. Det viktigaste för oss är att du är målmedveten, gillar att prata med människor och vill utvecklas snabbt i en roll där dina resultat syns direkt.
Vi rekryterar just nu till flera roller inom bland annat tech, digital marknadsföring och resetjänster, där du får jobba med hela säljprocessen – från första kontakt och behovsanalys till avslut och uppföljning. Du får en gedigen upplärning, tät coachning och en fast lön i kombination med provision utan tak.
Vi ser gärna att du:
• Är minst 18 år och kan jobba heltid
• Talar och skriver svenska flytande
• Är bekväm i telefon och trivs med att arbeta mot tydliga mål
• Vill bygga en långsiktig karriär inom sälj, med goda möjligheter att avancera till mer seniora roller
Skicka in din ansökan redan idag – vi matchar dig mot rätt uppdrag och hjälper dig komma igång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7WJN4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
10007306