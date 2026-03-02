Junior sälj- och orderkoordinator till Långholmen kajak
2026-03-02
Vi på Långholmen Kajak söker nu en Junior sälj- och orderkoordinator som vill arbeta nära försäljning, kundkontakt och orderhantering i ett litet och engagerat team.
Rollen är operativ, kundnära och varierad och passar dig som trivs med struktur, ansvar och daglig kunddialog - och som är bekväm med att försäljning är en naturlig del av arbetet.
Om rollen
Som Junior sälj- och orderkoordinator är du en central del av den dagliga verksamheten och tar över vardagliga arbetsuppgifter kopplade till försäljning, kundkontakt och orderflöde. Du arbetar tätt tillsammans med kollegor inom lager och koordination och ser till att kundens resa från förfrågan till leverans fungerar smidigt.
Rollen är långsiktig och utvecklingsbar. Arbetsinnehållet kan variera över året, men ansvaret för det dagliga flödet är konstant.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Hantera kundförfrågningar i butik, via telefon och e-post
Arbeta aktivt med rådgivande försäljning och hjälpa kunder att välja rätt produkter och tillval
Skapa och följa upp enklare offerter
Arbeta dagligen med orderhantering i vårt ordersystem
Säkerställa att ordrar är korrekta gällande innehåll, datum och leveranssätt
Samarbeta nära lager och koordinator kring leveranser och utlämningar
Arbeta i butik och ansvara för utlämning av beställningar
Bidra till ett professionellt, serviceinriktat och trevligt kundbemötande
Arbetstider
I en starkt säsongsbetonad verksamhet som vår kan arbetstiderna variera. Exempelvis kan arbetspass mellan 9-18 förekomma, och i vissa perioder kan arbete på lördagar ersätta en vardag.
Vi söker dig som
Trivs med kundkontakt och har lätt för att kommunicera med olika typer av kunder
Är bekväm med att försäljning är en del av vardagen, även om rollen är operativ och strukturerad
Är strukturerad, ansvarstagande och självgående
Gillar att arbeta i ett litet team där alla hjälper varandra
Vill utvecklas inom försäljning, kundrelationer och orderhantering
Vi erbjuder
Heltidsanställning året runt
En tydlig och praktisk roll i ett litet företag med korta beslutsvägar
Nära samarbete och lärande i vardagen
Möjlighet att få förståelse för hela flödet - från kundkontakt till leverans
En långsiktig roll där du kan ta mer ansvar över tid
Varierande och aktiv arbetsdag
Är du intresserad av denna tjänst?
Maila CV och personligt brev till rekrytering@langholmenkajak.se
Märk ansökan: Sälj och orderkoordinator
Lön: efter överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
rekrytering@langholmenkajak.se
