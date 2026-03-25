Heex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Junior Sales Representative till växande företag!
Är du i början av din karriär inom försäljning? Vi söker dig som trivs med att skapa nya kontakter, väcka intresse och boka möten som leder till affärer. Detta är en perfekt instegsroll för dig som har viss erfarenhet av telefonförsäljning och vill bygga en långsiktig karriär inom B2B-försäljning.
Vår uppdragsgivare är ett kraftigt växande företag inom energibranschen. Nu söker de en driven mötesbokare som vill bli en viktig del av säljteamets fortsatta framgång.
Vad jobbet innebär:
Du kontaktar potentiella kunder via telefon, mail och sociala medier.
Du identifierar rätt beslutsfattare och skapar intresse för företagets tjänster.
Du bokar kvalificerade möten åt säljarna och bidrar till en stark pipeline.
Du arbetar strukturerat med uppföljning och dokumentation i CRM-system.
Vi tror att du:
Har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, mötesbokning eller liknande roll.
Ser detta som en instegsroll och vill utvecklas vidare inom försäljning.
Är trygg i telefon och har lätt för att skapa förtroende snabbt.
Är resultatinriktad, uthållig och motiveras av att nå uppsatta mål.
Trivs med eget ansvar samtidigt som du gillar att jobba i team.
Vår uppdragsgivare erbjuder:
En tydlig utvecklingsväg inom försäljning.
Grundlön + provision kopplad till prestation.
Kontorstider.
En inkluderande kultur där initiativ och engagemang uppmuntras.
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och bli expert på att skapa affärsmöjligheter? Skicka in din ansökan redan idag!
Under rekryteringsprocessen får du mer information om vår uppdragsgivare. Vid frågor, kontakta Henrik Nordh på henrik.nordh@heex.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
9819199