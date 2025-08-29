Junior Sales Executive New Accounts till Presto i Malmö
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Malmö
2025-08-29
Söker du efter en meningsfull och givande karriär där du kan hjälpa till att rädda liv? Vill du vara en del av ett företag som fokuserar på att skydda människor mot brandrisker och andra faror samtidigt som du har möjlighet att utveckla din försäljningskompetens? Då har vi en position som kommer att tända en gnista inom dig!
OM TJÄNSTEN
Plötsligt händer det som inte får ske, en brand bryter ut eller någon skadas. En olycka kan få förödande konsekvenser för en verksamhet. Men med rätt skydd går det att undvika eller snabbt hantera om det inträffar. På Presto arbetar erfarna och kunniga medarbetare som är specialiserade på att minimera risker inom olika verksamheter och lokaler. Genom högkvalitativ rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service, hjälper Presto företag och organisationer att skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare och skydda sina tillgångar.
Presto grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. De erbjuder även marknadens bredaste sortiment av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar samt expertis inom hantering och underhåll av skyddsrum, allt för att uppfylla gällande lagar och regler och skapa en trygg verksamhet för Prestos kunder.
Du erbjuds
• Fast lön och attraktiv bonusmodell med ett välarbetat bonusprogram
• En gedigen introduktion och utbildning för att du ska få rätt förutsättningar att briljera i din roll
• Goda karriärsmöjligher då bolagets utveckling är stark och omfattande
• En positiv arbetsmiljö som skapar gemenskap genom säljtävlingar och andra aktiviteter
Dina arbetsuppgifter
Presto stärker nu sitt säljteam för centrala kunder, ett team som fokuserar på att skapa och utveckla affärer med företag som har verksamheter i flera regioner. Här arbetar man nära varandra och delar information, leads och erfarenheter för att tillsammans vinna fler centrala avtal. Teamet har en stark säljkultur där målmedvetenhet, proaktivitet och kundfokus står i centrum, och där man ständigt utmanar sig själva för att överträffa förväntningarna.
Som Junior Sales Executive New Accounts kommer du att arbeta med att identifiera, kontakta och vinna nya centrala kunder till Presto. Du prospekterar själv för att finna rätt företag , som ofta större organisationer med verksamheter på flera orter. Din uppgift är att driva hela säljprocessen fram till signerat avtal, för att därefter lämna över kunden till Account Managers för vidare utveckling.
Arbetet sker via telefon och digitala möten, och du har själv ansvar för att bygga och underhålla en stark pipeline av potentiella kunder. Rollen kräver att du trivs i en hög aktivitetsnivå och gillar att jaga nya affärer! Du är orädd, uthållig och vet hur man väcker och behåller intresse hos beslutsfattare. Här får du möjlighet att arbeta med både mindre och större konton, vilket innebär att säljcyklerna kan variera från några veckor till upp mot ett år.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant arbetslivserfarenhet av uppsökande försäljning, där du självständigt prospekterat och bokat egna möten
• Erfarenhet av att driva hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
• Drivs av att hitta nya kunder, tar initiativ och motiveras av att vända ett nej till ett ja
• Goda kunskaper i Office-paketet och CRM-system
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av avtalsförhandling
• Produktkännedom inom liknande bransch
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Initiativtagande
• Hög samarbetsförmåga
• Ambitiös
